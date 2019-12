Top des meilleures séries des années 2010

Vous avez aimé ? Partagez :

De « Game of Thrones » à « Stranger Things » en passant par « The Leftovers », Le Bureau des Légendes ou encore « Black Mirror », les années 2010 ont été riches en séries. Voici notre sélection des 50 meilleures séries de la décennie, à découvrir dans le diaporama en une de l’article.

En dix ans, le monde des séries a été bouleversé. Les plateformes se sont multipliées et les moyens mis à disposition ont explosé, principalement sous l’impulsion de Game of Thrones. Durant cette décennie, c’est probablement la série HBO qui aura marqué le plus les esprits, devenant un phénomène mondiale. Le show s’est conclu en 2019, mais il ne faudrait pas oublier les autres séries qui ont été importantes entre 2010 et 2019. Raison pour laquelle CinéSéries vous propose son Top 50 avec les 50 meilleures séries des années 2010 à découvrir avec le diaporama en une de cet article.

Une décennie de séries

Pour ce classement, nous avons fait le choix de présenter les séries, non pas par ordre de préférence, mais par ordre de diffusion et en prenant l’année de la première saison. Pas de Breaking Bad donc, puisqu’elle avait été diffusée à partir de 2008 jusqu’en 2013. D’ailleurs, même si certaines séries ont connu des hauts et des bas, nous avons tenu à les indiquer dès lors qu’elles marquaient, selon nous, suffisamment l’inconscient collectif ou disposaient d’au moins une saison de grande qualité – d’où la présence par exemple d’Homeland.

Reste que la qualité aura primé dans notre choix. Si vous ne savez pas quoi regarder ces prochaines années, on vous promet que vous trouverez dans le lot de quoi vous satisfaire amplement. En espérant que la prochaine décennie soit du même acabit.

Evidemment bien d’autres séries manqueront dans cette sélection. N’hésitez donc pas à nous indiquer dans les commentaires vos séries préférées de cette décennie que vous auriez voulu voir apparaître.