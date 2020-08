Top des meilleurs épisodes de la série Lucifer

Depuis 2016 la série "Lucifer" met en scène le Diable qui a quitté l'Enfer pour s'installer à Los Angeles. Focus sur cette comédie policière et fantastique, diffusée sur la Fox puis récupérée par Netflix, avec les meilleurs épisodes pour se lancer dans le show.

L'histoire de Lucifer

"Au commencement, l'ange Lucifer fut banni du paradis et condamné à régner sur l'enfer pour l'éternité. Jusqu'à ce qu'il décide de prendre des vacances...". C'est sur ces mots que s'ouvre la série Lucifer, adaptée du personnage des comics publiés chez Vertigo DC Comics. On découvre alors Lucifer Morningstar, propriétaire du club de nuit appelé le "Lux" et qui compte bien profiter de la vie à Los Angeles plutôt que de retourner en Enfer pour torturer les âmes damnées. Et alors que Dieu lui envoie l'ange Amenadiel pour le convaincre de reprendre son poste, Lucifer fait la rencontre de la lieutenant de police Chloe Decker. Une simple humaine qui, étonnamment résiste aux pouvoirs de Lucifer et le rend même vulnérable. Curieux de cette situation, Lucifer s'arrange pour intervenir comme consultant dans les affaires de Chloe. Chaque épisode met ainsi en scène une affaire policière à résoudre tout en suivant l'évolution des personnages. À ce duo principal s'ajoute le démon Mazikeen, l'ex de Chloé, Dan, ou encore Linda, la psy de Lucifer à qui il raconte ses difficultés à comprendre les humains.

La série fonctionne donc avant tout grâce à ces personnages attachants. D'abord diffusée par la Fox pendant trois saisons, Lucifer a ensuite été récupérée par Netflix pour une quatrième saison, avant que deux autres ne soient commandées. Retour sur la série avec les meilleurs épisodes pour découvrir Lucifer.

Saison 1 épisode 1 : Le commencement

Dès son premier épisode, Lucifer parvient à nous accrocher. On découvre le caractère du Diable, loin d'être aussi démoniaque que dans l'imaginaire collectif. À part pour graisser la patte d'un policier, Lucifer se montre plutôt bon avec les humains. Et même très attaché à une victime qu'il décide de venger. C'est comme ça qu'il rencontre Chloe et que leur duo commence à se mettre en place. C'est aussi dès ce premier épisode qu'on s'amuse de le voir répéter à tout le monde qu'il est le Diable sans que personne ne le prenne au sérieux. Et le clou du spectacle, ce final qui voit Lucifer sauver (déjà) Chloe d'une fusillade...

Saison 1 épisode 11 : Saint Lucifer

Probablement l'un des épisodes qui débutent le mieux. On y retrouve Chloe qui se réveille dans le lit de... Lucifer ! La lieutenant aurait-elle fini par succomber au charme de Lucifer ? C'est ce qu'elle croit et qu'on espère. Mais la réalité est autre. En grand gentleman Luci s'est contenté de la coucher ivre morte sans rien tenter. La suite de l'épisode est tout aussi géniale puisque Lucifer décide de faire de bonnes actions pour obtenir une satisfaction personnelle. On l'aura compris à ce stade de la série, il reste extrêmement égocentrique mais c'est bien ce caractère atypique qui en fait un anti-héros attachant.

Saison 3 épisode 20 : L'ange de San Bernardino

Témoin d'un meurtre, une femme est miraculeusement sauvée par un ange. Une description qui fait tilt chez Lucifer qui a récemment perdu son visage de démon au profit d'aile angélique. Pourtant, il ne se rappelle pas d'avoir agi de la sorte. Y voyant là une action de son subconscient, il va alors tout faire pour éviter que ça ne recommence. Et puisque les menottes ne marchent pas, rien de mieux que d'arrêter de dormir. L'épisode nous offre des moments assez mythiques avec Lucifer cherchant par tous les moyens à rester éveiller, comme regarder toutes les saisons de Bones, grosse référence de la série.

Saison 4 épisode 1 : Tout va très bien

À la fin de la saison 3, Lucifer montre son visage démoniaque à Chloe qui comprend que tout ce qu'il lui avait dit sur lui était vrai et pas une série de métaphores douteuses. Le début de la saison 4 est donc important puisque Chloe est de retour mais son regard sur Lucifer a forcément changé. Et c'est bien ce qui nous préoccupe dans cet épisode, plus profond qu'il n'y paraît. Reste comme toujours une bonne part d'humour avec Lucifer qui se permet d'utiliser ses pouvoirs devant Chloe et ne manque pas de la faire paniquer en déclarant ouvertement (comme à son habitude) qu'il est le Diable.

Saison 4 épisode 8 : Le pire petit copain

Après avoir introduit des personnages bibliques comme Cain, "l'ange de la mort" Azrael, ou encore Uriel, Lucifer introduit dans la saison 4... Eden ! Rien que son entrée dans l'épisode 4 l'annonce comme un personnage magique, envoûtant et dont on tombe vite amoureux. Et qu'importe qu'une prophétie annonce la fin du monde si Lucifer reste avec elle ! Nous, on reste sous le charme avec sa (fausse) naïveté et sa capacité à voir le positif dans toutes les situations. Reste que Lucifer, perturbé d'avoir désormais des ailes de démon et non plus d'ange, décide de rompre avec elle. Mais on ne se débarrasse pas aussi facilement d'Eve... Un épisode assez génial donc, où Lucifer cherche à se débarrasser d'elle, participant même à une thérapie de couple et en se comportant comme le pire petit copain possible.

N'hésitez pas à nous partager vos épisodes préférés de Lucifer, actuellement disponible sur Netflix.