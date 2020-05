Top des meilleurs épisodes de Naruto Shippuden

Naruto, le manga culte de Masashi Kishimoto a eu droit à une adaptation via deux séries d'animation. La seconde, "Naruto Shippuden" qui couvre l’ellipse chronologique de 3 ans dans le manga, compte 500 épisodes. Voici les plus marquants.

Episode 133 : Histoire de l'héroïque Jiraya

Plus qu'une ellipse de 3 ans, cette seconde partie des aventures de Naruto sonne comme le début de thématiques bien plus adultes. La complexité de la géopolitique, la préparation à la guerre, et bien évidemment... La mort. C'est donc dans Naruto Shippuden qu'on va devoir se résoudre à voir disparaître des personnages qui nous sont chers et que nous nous étions habitués à côtoyer durant une bonne centaine d'épisodes (voire plus).

Si la mort d'Asuma avait déjà ému les spectateurs, que peut-on dire de celle de Jiraya ? Avant son combat contre Pain, qui pouvait s'imaginer que le ninja légendaire de Konoha disparaisse de cette manière ? Vaincu par son ancien élève après un combat parmi les plus beaux de la série, l'ermite pervers coule tristement dans les profondeurs des eaux, et avec le sourire. Magnifique !

Episode 162 : Le monde connaîtra la souffrance

Et si cet épisode était le meilleur de la série ? Konoha a souvent été menacée par des forces extérieures. On se souvient par exemple de l'attaque d'Orochimaru sur son village natal. Toutefois, rien ne nous préparait à cette image sublime où Pain, tel un Dieu, déclenche une attaque surpuissante qui va totalement raser le village. Dans ce décor de fin du monde, la série rappelle toutefois qu'elle reste un shonen puisque quelques minutes plus tard, Naruto apparaîtra de la manière la plus badass qui soit, prêt à en découdre avec le chef de l'Akatsuki. Il n'y a pas de mots pour décrire cet épisode tant il nous fait passer par diverses émotions.

Episode 321 : Arrivée des renforts

Dans ce 321ème épisode, nous sommes donc en Quatrième Grande Guerre Ninja. Les ninjas de l'alliance sont en mauvaise posture face aux Zetsus Blancs qui prennent l'apparence des leurs pour combattre. Fort heureusement, Naruto et ses clones arrivent sur les différents points stratégiques de la bataille et sèment une pagaille monstre dans les rangs ennemis.

C'est alors que Kabuto va sortir son dernier atout avec une nouvelle réincarnation d'un ninja puissant, capable de poser des difficultés à l'Alliance. Et ce sera ni plus ni moins que... Madara Uchiha ! Une nouvelle d'autant plus surprenante que Tobi, le chef masqué de l'Akatsuki, avait toujours affirmé qu'il était Madara Uchiha. S'il n'est pas celui qu'il prétend être, alors qui est-il réellement ? C'est cette question qui va alimenter les plus folles théories des fans durant plusieurs mois.

Episode 364 : Reliés

De toutes les morts survenues dans Naruto et Naruto Shippuden, c'est sans nul doute la mort de Neji qui aura fait le plus couler d'encre. En effet, le prodige du clan Hyuga était un personnage immensément apprécié des fans de l'oeuvre. Ces derniers étaient d'ailleurs frustrés qu'il soit aussi sous-exposé dans la 2ème partie de la série, alors qu'il était déjà établi que c'était un ninja extrêmement puissant et respecté.

Sa mort arrive d'ailleurs de manière totalement inattendue puisque que rien ne nous avait préparé à sa disparition. Comme un symbole, le ninja de la branche parallèle protégera le ninja de la branche principale qui est sa cousine Hinata, future épouse de Naruto. Et comme un symbole, sa mort va encore plus renforcer la détermination de notre héros à vaincre ses opposants.

Episode 476 : Le dernier combat

Après un rude combat mené pour la survie du monde, les aventures de Naruto ne pouvaient se terminer sans une ultime confrontation entre le futur Hokage et son éternel rival Sasuke. Se déroulant dans le même lieu que leur premier affrontement, le combat commence de manière dantesque. Ainsi, là encore, l'animation fait des merveilles en commençant l'affrontement de manière très old-school : aucune musique, et deux ninjas qui se battent comme des ninjas sans forcément recourir à leurs pouvoirs surhumains. La grande classe !

