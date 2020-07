Top des meilleurs groupes de méchants dans les animes

Dans l'univers des shonen (type de manga et d'anime pour les ados) les héros se retrouvent bien souvent confrontés à un groupe ou une organisation criminelle qui va occuper une bonne partie de l'oeuvre. Puissants, redoutables et charismatiques, ils volent parfois la vedette aux personnages principaux de l'histoire. Focus sur quelques "crew" d'antagonistes qui ont marqué leur temps.

NB : Ce top ne concernera que les shonen dont les grandes thématiques sont le combat et l'aventure. Les shonen sportifs ne sont donc pas comptabilisés. Egalement, ce top ne concernera que les groupes de méchants qui ne sont pas devenus des alliés réguliers des héros par la suite.

L'Espada (Bleach)

Dans Bleach, après s'être enfui de la Soul Society, le terrible Aizen se dirige vers le Hueco Mundo (le territoire des Hollow). En effet, c'est là-bas qu'il place son QG et constitue une armée qui pourra rivaliser avec le héros Ichigo et le Gotei 13. Parmi cette armée, on retrouve l'Espada, groupe de 10 membres constituant le dernier stade d'un Hollow évolué. Ainsi, ce groupe d'antagonistes dispose de membres aussi puissants (voire plus) qu'un capitaine de Division. Egalement, ils ont tous un numéro tatoué sur leur corps, servant d'identification mais aussi d'échelle de puissance car chaque Espada a une différence de puissance avec ses semblables. Même s'ils ont fini par être vaincu par Ichigo et le Gotei 13, ces guerriers leur ont donné beaucoup de fil à retordre. On se souvient notamment du terrible combat entre Ichigo et Ulquiorra, l'Espada numéro 4.

La Brigade Fantome (Hunter x Hunter)

Bien que dans Hunter x Hunter cette organisation ne soit pas considérée comme la grande méchante de la série, elle s'est assez souvent confrontée à Gon et ses amis. En effet, La Brigade Fantôme est un groupe constitué de 13 membres qui se spécialise dans diverses activités illicites : assassinats, trafics, corruption etc... S'il leur est déjà arrivé de travailler par pure philanthropie, ils se retrouvent bien souvent du côté des antagonistes dans la série.

La plupart sont nés dans la ville de l'Étoile Filante, une zone de non-droit qui sert d'immense dépotoir. C'est pour cela que la grande majorité des membres de la Brigade Fantôme possède un comportement profondément nihiliste, ayant peu d'intérêt pour leur propre vie et celle des autres. Toutefois, contrairement à plusieurs organisations criminelles que l'on peut retrouver habituellement dans les shonen, la Brigade Fantôme est avant tout un groupe d'amis soudé. Dirigée par le charismatique Kuroro Lucifer, elle est parfaitement organisée et profondément redoutée par tous les Hunters.

L'Akatsuki (Naruto)

Ennemi récurrent durant la seconde partie de Naruto, l'Akatsuki n'avait pas pour but de devenir l'organisation criminelle la plus activement recherchée dans le monde ninja. Ainsi, au départ, le but initial du groupe créé par Yahiko, Pain et Konan était d'apporter la paix par le dialogue et non par la force. A la mort du leader Yahiko (victime d'une violente trahison), Nagato reprit les rênes de l'organisation et la changea radicalement. En effet, l'Akatsuki devint un groupe de mercenaires, se vendant parfois au plus offrant pour des taches illicites (espionnage, assassinats). Mais le but de l'Akatsuki est en réalité la domination du Monde.

Pour cela elle tente donc de capturer tous les Biju (ce qui signifie alors de supprimer les êtres humains qui les possèdent, tels que Naruto). L'objectif final sera alors de ramener Jûbi (le biju ultime) à la vie et d'instaurer une « paix » durable. La plupart des membres de l'Akatsuki sont en général d'un niveau égal ou supérieur à celui des Kage. Cela explique pourquoi ils constitueront la principale menace de nos héros durant pratiquement toute la série.

Les Capitaines Corsaires (One Piece)

On pourra chipoter en disant que certains Capitaines Corsaires tels que Boa Hancock ou Jinbei sont rapidement devenus des alliés de Luffy dans One Piece. Toutefois, à de nombreuses reprises, l'Ordre des Capitaines Corsaires a été plus souvent un ennemi qu'un ami des Mugiwara. Lorsqu'on se souvient notamment des dégâts provoqués par Crocodile, Doflamingo ou bien Gecko Moria, on ne peut que les considérer comme des antagonistes en tant qu'entité.

Les Capitaines Corsaires sont des pirates très puissants ayant fait un marché avec les autorités. En effet, ces dernières les autorisent à naviguer librement sur les Mers et faire ce qu'ils veulent. En échange, lorsque cela est demandé, ils ont pour ordre d'éliminer des pirates considérés comme menaçants pour le Gouvernement Mondial. Possédant pour la plupart une prime de plus de 100 millions de Berry, ils sont tous considérés comme extrêmement dangereux et puissants.

Homonculus (Fullmetal Alchemist)

Dans Fullmetal Alchemist, Les Homonculus sont des humains artificiels qui portent les noms des sept péchés capitaux : Envy (l'envie), Gluttony (la gourmandise), Greed (la cupidité), Lust (la luxure), Pride (l'orgueil), Sloth (la paresse) et Wrath (la colère). Créés par leur chef nommé Father grâce à la pierre philosophale, ils ont pour mission de l'aider à assurer son plan de suprématie sur la race humaine. Au nombre de sept, ils sont tous extrêmement puissants, ce qui obligera les frères Elric à user de bon nombre de stratagèmes pour les vaincre définitivement. Surtout, les Homonculus ne disposent d'aucun sentiment humain. Ils n'ont aucune pitié pour cette race qu'ils considèrent comme inférieure.

L'Armée du Ruban Rouge (Dragon Ball)

Mine de rien, l'Armée du Ruban Rouge est probablement le groupe d'antagonistes qui aura le plus inquiété Goku durant la grande majorité de la série. En effet, cette organisation militaire apparaît très tôt dans Dragon Ball, souhaitant acquérir les Sept Boules de Cristal. Si la plupart de leurs membres ont été plus ou moins facilement battus par Goku lorsqu'il était enfant, il faut rappeler que leur héritage a continué à perdurer encore longtemps. Ainsi, L'Armée du Ruban Rouge fera son retour dans Dragon Ball Z, par le biais du Dr Gero qui créera les Cyborgs ainsi que Cell, avec pour but d'éliminer Goku.