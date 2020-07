Top des meilleures références culturelles dans One Piece - CinéSéries

De "One Piece", on retient bien souvent la richesse de son univers, la multiplicité des personnages et les combats à foison ! Pourtant l'adaptation animée du célèbre manga écrit et dessiné par Eiichirō Oda, possède également un carrefour de clins d’œil basés sur des faits, des œuvres ou bien des personnages célèbres. En voici quelques-uns !

C'est quoi One Piece ?

One Piece un manga créé par Eiichirō Oda en 1997. Il a donné lieu à une adaptation en série animée particulièrement populaire aujourd'hui. En effet, One Piece est désormais le manga le plus vendu au monde avec plus de 470 millions d'exemplaires. L'histoire suit les aventures de Monkey D. Luffy, qui a la capacité d'élargir son corps comme du caoutchouc. Avec son équipage de pirates, il explore le monde à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de « One Piece » afin de devenir le prochain roi des pirates. L'univers de la piraterie a donc logiquement une influence particulière sur l'oeuvre, mais pas que...

Gol D. Roger

Gol D. Roger, le célèbre Roi des Pirates de One Piece, est inspiré du réel pirate français du XVIIIème siècle Oliver Levasseur. En effet, ce redoutable forban surnommé "La Buse" écuma l'océan indien à coups d'exploits et de crimes. Avant d’être pendu, il aurait crié : « Mon trésor à qui saura le prendre ! ». Ses derniers mots furent donc pratiquement les mêmes que ceux de Roger qui feront entrer le monde dans l'ère de la piraterie.

Roronoa Zoro

Une nouvelle fois, Oda a pris pour référence un autre pirate français pour créer l'un de ses personnages. En ce qui concerne le célèbre second du capitaine Luffy, il s'agit de François l’Olonnois. Considéré comme l'un des pirates les plus cruels et sanguinaires toutes époques confondues, il était connu pour avoir une profonde aversion envers les Espagnols. Le nom de famille de Roronoa vient donc de l'Olonnois. En effet, les « r » ne se distinguant pas des « l » en japonais, l’Olonnois devient… Roronoa.

Thriller Bark

Au cours de leur périple, l'équipage du Chapeau de Paille va être pris au piège sur Thriller Bark, un immense bateau à l'ambiance particulièrement gothique. C'est d'ailleurs sur ce bateau que Luffy et ses compagnons vont faire la connaissance de leur futur membre d'équipage, Brook. Si les références aux films de Tim Burton tels que L'Etrange Noel de Monsieur Jack et Batman, Le Défi sont bel et bien présentes, c'est surtout du côté de Michael Jackson que One Piece a trouvé ses influences. En effet, plusieurs hommages au "King of Pop" sont rendus au cours de cet arc : le nom du bateau lui-même pour commencer, qui fait référence à son morceau culte Thriller. Ensuite, on peut trouver dans l'épisode 344 des zombies qui dansent et chantent, comme dans le clip de MJ. Enfin, on peut trouver une scène dans laquelle Brook se penche en avant de 45 degrés, les chaussures collées au sol. Ceci rappelle le mouvement de danse incroyable produit par Michael Jackson dans son clip Smooth Criminal.

Emporio Ivankov

Inutile de chercher plus loin quand on se demande qui a inspiré l'Impératrice du Royaume de Kedétrav. En effet, il s'agit bien évidemment du Dr Frank-N-Furter, l'excentrique transsexuel joué par Tim Curry dans The Rocky Horror Picture Show. Que ce soit pour le maquillage, le collier aux perles épaisses, les porte-jarretelles, les gants et la tenue proche du corps, les deux personnages sont quasiment similaires. On notera par ailleurs qu'à l'instar de Frank, Ivankov a un langage plein de sous-entendus sexuels. Enfin, les deux personnages ont fait leur entrée en scène de manière identique : en chantant !

Le Conseil des Cinq Etoiles

Composé de cinq hommes, la plus haute instance du Gouvernement Mondial peut faire penser à l'Organisation des Nations Unies dans son fonctionnement et son influence. Surtout, les cinq membres ont pour ressemblance physique des personnages politiques célèbres. Ainsi, on peut retrouver Mikhaïl Gorbachev, Mahatma Gandhi, Karl Marx, Abraham Lincoln et Itagaki Taisuke.

Arc Skypiea

Dans One Piece, Luffy et ses compagnons parviennent à atteindre l’île céleste légendaire de Skypiea. Ils sont toutefois entraînés malgré eux dans un conflit qui oppose les Skypiens et les Shandiens. Ces guerres rappellent celles qui ont eu lieu entre les colons blancs et les Indiens d'Amérique. Le vol des terres des Skypiens sur les natifs Shandiens par le biais de cadeaux et de nourritures accentue cette ressemblance à ce fait historique.

Donquixote Doflamingo

Le Capitaine Corsaire et antagoniste redoutable de Luffy au cours de l'arc Dressrossa dispose de plusieurs références : son nom d'une part qui rappelle bien sur Don Quichotte. Ses vêtements d'autre part, qui font penser au chanteur Michel Polnareff. Toutefois, il ne faut pas oublier que le surnom de Doflamingo est Joker. Du point de vue de la personnalité, il dispose en effet de quelques similitudes avec l'ennemi préféré de Batman. En plus de sourire de manière quasi-permanente, Doflamingo est un psychopathe sans code moral ni éthique. Manipulateur et criminel, il est en tout point semblable au Joker de DC Comics.

Monkey D. Luffy

Oda n'a jamais caché son amour pour Akira Toriyama et son Dragon Ball. Ainsi, les nombreuses références à l'oeuvre culte sont présentes dans One Piece. Parmi elles, on se souvient notamment du déguisement de Luffy à Dressrosa (barbe blanche + chemise hawaïenne + lunettes de soleil). Evidemment, ceci est un clin d’oeil subtil à l’apparence physique de Tortue Géniale (Kame Sennin en VO), célèbre grand maître en arts martiaux qui forma Goku.

Trafalgar Law

L'allié pirate de Luffy est une référence à Napoléon Bonaparte, de par son côté stratégique sur le champ de bataille. Ensuite, il tient son prénom de la bataille navale de Trafalgar de 1805, dans laquelle Napoléon a perdu tout espoir de conquête de la Grande Bretagne. Enfin, ne pas oublier que son patronyme complet est Water Law, une référence inédite à Waterloo, qui est le lieu de la plus grande défaite de l’empereur français face aux Britanniques, aux Prussiens et aux Hollandais.

Germa 66

L'organisation paramilitaire dirigée par Vinsmoke Judge possède bien des points communs avec l'Allemagne nazie. A commencer par le symbole de son aigle, qui rappelle celui du IIIème Reich. Au sein de cette organisation, on retrouve également l'idéologie d'une race supérieure. Avec sa moustache et son désir de restaurer le Royaume de Gemma, Judge fait d'ailleurs penser à Adolf Hitler dans son comportement et son esprit de conquête.

One Piece est actuellement disponible sur ADN.