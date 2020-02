Top des séries injustement méconnues en France

Vous avez aimé ? Partagez :

Il est de très bonne séries qui finissent injustement noyées dans la multitude de programmes qui saturent nos écrans. Focus sur des pépites dont vous n’avez – sans doute – pas entendu parler.

Petit top de séries méconnues qui valent pourtant largement le détour… Découvrez (ou redécouvrez) ces programmes addictifs !

The Five – 2016

C’est pour nous la meilleure série adaptée de l’auteur de romans policier à succès Harlan Coben (qui réalise aussi le projet). Pour sa première tentative audiovisuelle, le romancier frappe fort, très fort. Voici le pitch de cette – courte – série de 10 épisodes : Jesse, 5 ans, s’est enfui du parc alors qu’il était sous la surveillance de son frère Mark et de sa bande d’amis. Personne ne l’a jamais revu. Vingt ans plus tard, Danny, un des amis de Mark devenu policier, apprend que l’ADN du garçon a été retrouvé sur une scène de crime. Jesse est vivant, quelque part…

The Five est une série particulièrement prenante, déroutante et surtout intelligente. Porté par Tom Cullen (Orphan Black), O T. Fagbenle (Handmaid’s Tale) et Sarah Solemani (Barry), le programme ne devrait pas vous laisser indifférents. Parviendrez-vous à trouver ce qui est arrivé à Jesse avant la fin de la saison ? A vous de jouer…

L’adaptation BBC du roman Dix petits nègres vaut clairement le détour. Écrite par la géniale Agatha Christie, cette histoire tordue et angoissante est sans doute l’un de ses chefs-d’œuvre. Le point de départ de cette mystérieuse intrigue : Huit inconnus sont invités sur L’Île du Soldat, en Angleterre. Accueillis par deux domestiques, ils réalisent que leur séjour risque d’être plus long que prévu : une tempête ne tarde pas à éclater, rendant tout retour sur le continent impossible. Au premier soir, lors du repas, une voix s’élève et les accuse tour à tour d’avoir commis un crime. Avant le matin, deux d’entre eux sont retrouvés mort dans des circonstances troublantes.

Intriguant, non ? Et cette série britannique n’a pas fini de vous surprendre. Tout y est juste : les couleurs, l’atmosphère, le jeu des comédiens… Niveau cast, vous retrouverez Charles Dance (entre autres Tywin Lannister), Aidan Turner (The Hobbit, Poldark) ou encore Burn Gorman (Game of Thrones, Crimson Peak). Aurez-vous assez de cran pour résister jusqu’à la fin ?

Unreal – 2015

Dans un tout autre registre, voici une série de Sarah Shapiro sortie en 2015. Adaptée d’un court-métrage, le show se déroule dans les coulisses d’une émission de télé-réalité – type Bachelor. On y suit une jeune productrice dont la mission est de manipuler les candidats dans le but d’obtenir le drama nécessaire à la réussite du programme…

Si vous aimez les séries cyniques, vous allez être servis ! Les personnages ambivalents à la morale douteuses peuplent ce programme atypique. Unreal présente l’envers du décor de la télé-réalité et dévoile ses réels enjeux… Une plongée passionnante dans un univers glauque à souhait !

Pour ce qui est des têtes d’affiche, vous retrouverez notamment Shiri Appleby (Girls) et Constance Zimmer (Entourage), qui vous ouvriront les portes du milieu arrogant de la télévision…

The Good Fight – 2017

Le spin-off de The Good Wife, centré sur le personnage de Diane Lockhart (excellente Christine Baranski), est une véritable tuerie. Avec Rose Leslie (Ygritte dans Game of Thrones) et Cush Jumbo (Deadwater Fell), le show suit des avocats dans leur vie privée comme leur travail. L’histoire débute lorsque Diane, ruinée après un scandale financier, est approchée par un cabinet de Chicago majoritairement afro-américain. L’avocate, qui devait partir à la retraite, est d’ailleurs très affectée par un sujet d’actualité : Donald Trump vient d’être élu président des Etats-Unis…

Politiquement incorrecte (plusieurs épisodes ont été en partie censurés), outrageusement grinçante mais surtout bien interprétée, The Good Fight est élégante et maligne : un cocktail détonnant et jouissif en perspective !

Derry Girls – 2018

Une très bonne série Netflix qui nous vient tout droit d’Irlande ! Cette comédie propose des épisodes d’une vingtaine de minutes : Dans l’Irlande des années 1990, on suit les exploits d’une ado de 16 ans, ses amies et sa famille dans une petite ville du Derry, le tout sous la répression anglaise de l’époque.

Le contexte historique, original et prometteur, permet des situations drolatiques. Pareil pour Erin (Saoirse-Monica Jackson) et son entourage délirant : il n’y en a pas un pour rattraper l’autre et l’envie de suivre leurs aventures rocambolesques ne tarit pas du début à la fin ! Somme toute, une série fraîche et décalée qui met du baume au cœur.

On espère que cette petite sélection vous a plu et que votre curiosité fera le reste !