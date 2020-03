Top des meilleurs films avec Nicole Kidman

Vous avez aimé ? Partagez :

L’actrice australienne oscarisée, aussi douée que sublime, multiplie les projets pour le cinéma comme la télévision (on pense à la superbe série « Big Little Lies »). Une comédienne complète qui s’est illustrée dans plusieurs – très grands – films. Focus sur une carrière éclectique.

Eyes Wide Shut – 1999

Il s’agit du dernier film de Stanley Kubrick, qui mourut peu après avoir terminé le montage final de l’oeuvre. Le long-métrage controversé met en scène Nicole Kidman et Tom Cruise, alors en couple à la ville. Il est établi que leur relation battait déjà de l’aile : le réalisateur a donc dû faire des pieds et des mains pour les avoir tous les deux sur le projet. On raconte qu’un conseiller matrimonial avait été engagé pour tenter de limiter l’impact de cette relation orageuse sur le tournage. La faute, sans doute, à l’emprise de l’Eglise de Scientologie sur le mari de l’actrice, qui ne supportait plus cette présence diffuse.

Le film narre l’histoire de Bill Harford, un jeune et beau médecin à qui tout réussit. Sa femme est merveilleuse, leur fillette, angélique ; mais un soir, son épouse lui parle d’infidélité, et le trouble ne tarde pas à s’insinuer dans l’esprit du praticien. La nuit ne fait que commencer.

Ce film sensuel à tendance érotique, à la fois dérangeant et déroutant, est désormais considéré comme l’une des œuvres les plus réussies du réalisateur. La performance de Kidman, magistrale, a elle aussi marqué les esprits.

Comment oublier la comédie musicale de Baz Luhrmann et l’incandescente performance de l’actrice ?

A la fin du XIXe siècle, dans le Paris de la Belle Epoque, Christian (Ewan Mc Gregor), jeune poète sans le sou, s’installe à Montmartre. Le jeune homme rêve d’écrire une grande pièce, et le peintre Henri de Toulouse-Lautrec est prêt à lui donner sa chance. Celui-ci a besoin d’un show grandiose pour le fameux Moulin Rouge. Christian est chargé de rédiger le livret de la revue. Mais quand son regard se pose sur Satine, la star du cabaret, il en tombe irrémédiablement amoureux…

Une histoire d’amour contrariée comme on les aime, sur fond de french-cancan, portée par une Nicole Kidman très en forme à la chevelure incendiaire.

Dogville – 2003

Kidman interprète Grace, une femme fuyant son passé qui se réfugie dans la bourgade de Dogville. Tom (Paul Bettany) l’accueille avec bienveillance et amour. Mais dès lors qu’un avis de recherche est émis pour la femme, l’attitude des autres habitants commence à changer, et pas pour le meilleur… Ce qu’ils ignorent, c’est que Grace cache un lourd secret qui leur fera regretter leur revirement…

L’actrice excelle dans ce film-concept réalisé par Lars Von Trier et doté d’une spécificité certaine : tout le film se déroule dans un hangar de cinéma et les décors ne sont pas en 3D mais en 2D. Les contours des pièces sont tracés à la craie… A titre d’exemple, si un personnage passe une porte, il mime l’action d’ouvrir cette dernière. Un parti-pris audacieux pour un film de trois heures (qui passent pourtant très vite) ! Un véritable tour de force qui convoque l’imagination du spectateur.

Dogville est donc un véritable ofni : Kidman y est accompagnée de Paul Bettany, Stellan Skarsgard ou encore Patricia Clarkson.

Les Autres – 2001

Dans ce film de l’espagnol Alejandro Amenabar, Nicole Kidman joue une autre Grace. Cette dernière, très pieuse, vit avec sa progéniture dans une demeure victorienne cossue située sur l’île de Jersey, au large de la Normandie. Ses enfants, atteints d’un mal mystérieux, ne doivent pas être exposés à la lumière du jour : une existence de reclus dans la noirceur de l’immense manoir. Alors que le brouillard nimbe l’île, trois personnes en quête de travail frappent à la porte de Grace. La mère de famille accepte de les engager. Mais des événements étranges et inquiétants ne tardent pas à survenir dans la demeure…

Ce long-métrage d’épouvante a marqué une génération. Les Autres est considéré comme une pépite du genre, et Kidman porte le film avec brio : elle a d’ailleurs remporté plusieurs prix pour son interprétation de Grace.

The Hours – 2002

Ce drame de Stephen Daldry peut se targuer d’avoir un casting exceptionnel : Nicole Kidman, Meryl Streep, Ed Harris et Julianne Moore, rien que ça ! En voici le pitch :

En 1920, dans la banlieue de Londres, Virginia Woolf lutte contre la folie qui menace de s’emparer de son être. Elle entame l’écriture de son livre le plus connu, Mrs Dalloway. Plus de vingt ans après, à Los Angeles, Laura Brown dévore le roman : une expérience si forte qu’elle songe à changer de vie. A New York, au XXIe siècle, Clarissa Vaughn, version moderne de l’écrivaine, soutient Richard, son ami poète atteint du sida. Leurs histoires vont se rejoindre autour du chef-d’oeuvre qu’est Mrs Dalloway. Un roman qui va modifier à jamais l’existence de ces trois héroïnes.

Dans ce film choral, notre bien-aimée Nicole joue l’auteure Virginia Woolf. On vous prévient, l’actrice y est méconnaissable : notamment son nez, retouché pour l’occasion. Un film virtuose et émouvant qui ne devrait pas vous laisser de marbre. En tout cas, les votants des Oscars ont été conquis : ils ont remis à la comédienne australienne le trophée de la meilleure actrice !

Oui, le choix des films à inclure dans ce top n’a pas été de tout repos. Dans les favoris, on avait aussi Rabbit Hole, un drame sur les conséquences de la perte d’un enfant ; Lion, un film éprouvant sur l’histoire de Saroo (Dev Patel), un enfant adopté à la recherche de ses racines ; Ou encore Stoker, thriller dérangeant avec aussi Matthew Goode et Mia Wasikowska.