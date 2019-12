Top des meilleurs méchants de l’univers Star Wars

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

A l’occasion de la sortie de « Star Wars : L’Ascension de Skywalker », on a voulu classer les méchants de l’univers cinématographique de « Star Wars ». Un classement qui ne prend en compte que les antagonistes des films, et pas ceux de l’univers étendu (livres, comics, séries).

Puisque Star Wars 9 L’Ascension de Skywalker va animer notre Noël 2019, c’est l’occasion de revenir sur les meilleurs méchants de l’univers cinématographique Star Wars. C’est parfois difficile de les classer tant les différents antagonistes des Jedi sont tous majoritairement réussis. Forcément le classement n’arrivera jamais à mettre tout le monde d’accord. Sur trois trilogies, ce ne sont pas les méchants qui manquent. On en a sélectionné dix.

Difficile d’être objectif ?

En dernier se place Snoke, le maître mystérieux de Kylo Ren. Une dernière place qui n’est pas forcément méritée mais qui s’explique par sa trop petite présence à l’écran. Rian Johnson n’a pas développé le personnage, préférant le tuer rapidement, sans concession. Dommage, car son design est très agréable et il émettait une véritable sensation de puissance. Peut-être sera-t-il prochainement de retour dans l’univers Star Wars, à l’occasion d’un spin-off ou d’une autre trilogie ? Joué par Andy Serkis, le personnage mérite en tout cas plus de développement.

En 9ème position vient le général Moff Torkin, personnage culte de la franchise Star Wars, qui doit beaucoup à l’excellente prestation de Peter Cushing dans Un Nouvel Espoir. Le personnage apparaît également sous les traits de Wayne Pygram dans La Revanche des Sith. Enfin, il est également dans Rogue One, où il a été intégralement recréé numériquement.

A la 8ème place vient le terrible Jabba le Hutt. Considéré comme la limace la plus célèbre de l’histoire du cinéma, il apparaît à trois reprises. Dans Un Nouvel Espoir où il menace Han Solo, dans La Menace Fantôme où il fait une courte apparition pendant la course de modules, et enfin de Le Retour du Jedi où son empire s’arrête sous les coups de Leia.

En 7eme vient Kylo Ren. Franchement on l’aime bien le petit Solo mais il demeure certainement le Sith le moins convaincant. Après une superbe introduction dans Le Réveil de la Force où le personnage démontre toute sa puissance, il est par la suite très différent. Beaucoup ont critiqué son aspect jeune et immature. Heureusement tout ceci s’arrange dans Les Derniers Jedi. Et il faut encore attendre de voir L’Ascension de Skywalker pour réellement voir ce que vaut le personnage interprété par le très bon Adam Driver.

En 6ème position se hisse Boba Fett. Le chasseur de prime le plus célèbre de la galaxie méritait sa place dans ce classement. Personnage extrêmement populaire, c’est également son mystère qui lui donne tout son intérêt. Et puis il a la classe. La série The Mandalorian donne vraiment envie d’en connaître davantage sur lui.

Le général Grevious méritait limite une meilleure place que la 5ème tant il impose la puissance. Ce droïde, qui apparaît dans La Revanche des Sith, repose sur un design épuré stylisé et une mythologie passionnante. Véritable tueur de Jedi, il méritait une meilleure fin que le dénouement de son affrontement contre Obi-Wan.

Comte Dooku est certainement le plus classe des Sith. Interprété par l’excellent Christopher Lee dans L’Attaque des Clones et La Revanche des Sith il est le plus appréciable des méchants. Bien loin de la perversité de ses compères, il opère selon un code personnel conservateur. Il se la joue à l’ancienne, a du respect pour ses adversaires, un style old school, et est juste désireux d’obtenir plus de puissance et de connaissances grâce au côté obscur. Et pour tout ça il impose le respect.

Palpatine arrive à la troisième place du podium. Méchant immémorial, c’est l’orfèvre des décennies de carnage perpétuées par les Sith. Sa puissance est démesurée, ce qui en fait sans doute le plus puissant des Sith. Et Ian McDiarmid est parfait dans ce rôle.

Dark Maul aurait presque mérité la première place. Homme de peu de mots, il est dans l’action plus que dans la parlotte. Son style est superbe, magnifiquement réalisé, et extrêmement inquiétant. Tandis qu’il meurt à la fin de La Menace Fantôme, il est de retour dans Star Wars Rebels avant d’apparaître rapidement dans Solo : A Star Wars Story.

Enfin, qui pouvait emporter la première place à part Dark Vador ? Le plus grand Sith de tous les temps, le plus impressionnant, le plus culte, celui qui réalise la prophétie, celui autour duquel tout tourne. Bref Dark Vador. Quand on repense à son apparition dans Rogue One on en a encore des frissons…