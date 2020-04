Top des meilleurs rôles de Natalie Dormer (Penny Dreadful : City of Angels)

A l'occasion de la sortie prochaine du spin-off de "Penny Dreadful", porté par Natalie Dormer, retour sur cinq rôles particulièrement marquants de la talentueuse comédienne britannique.

Margaery Tyrell - Game of Thrones

En 2012, Natalie Dormer embarque pour l'aventure GOT. Elle fait sa première apparition en saison 2 dans "Ce qui est mort ne saurait mourir" aux côtés de son promis, Renly Baratheon.

Attention, SPOILERS ci-dessous !

Après le décès de ce dernier, la jeune femme s'immisce dans la famille Lannister et, suite à la mort de Joffrey, épouse le jeune Tommen. Aussi maligne que belle, Margaery se bat pour la survie de sa lignée et particulièrement celle de son frère, Loras, aux prises avec le Grand Moineau. Rivale de Cersei, elle peut compter sur le soutien indéfectible de sa grand-mère, Olenna. Le personnage campé par Dormer a su trouver son chemin dans le cœur des fans... Grande fut donc la déception devant la fin tragique (et injuste) de la jeune reine.

Irene Adler - Elementary

Natalie Dormer a rejoint le casting de cette adaptation moderne des aventures d'Holmes et Watson. Elle campe avec brio The Women, alias Irene Adler, la femme dont tombe éperdument amoureux Sherlock Holmes. Mais ce n'est pas tout...

Pour ceux qui n'ont pas vu la série, prière d'arrêter votre lecture immédiatement sous peine de désespoir intense face aux spoils qui arrivent.

La comédienne joue en effet un autre personnage dans la série, et pas des moindres : James Moriarty, ennemi juré du détective, décliné en Jamie pour l'occasion. Les scénaristes du show ont été malins, car personne ne pouvait s'attendre à un tel twist, surtout pas les fans des livres. Un pari audacieux et réussi, d'autant que l'antagoniste est réellement tombée elle aussi amoureuse de sa Némésis. Il faut bien l'avouer, l'actrice se révèle plus que convaincante dans l'exercice !

Anne Boleyn - Les Tudors

C'est grâce à cette série que Natalie Dormer acquiert une certaine notoriété. Pour l'anecdote, l'une de ses ancêtres, Jane Dormer, fut l'une des dames d'honneur de Mary Ire d'Angleterre. Un joli parallèle avec son rôle dans le programme culte. Présente dès le début des Tudors, elle y officie le temps de deux saisons en tant qu'héroïne principale.

Aux côtés de Jonathan Rhys-Meyers et Henry Cavill, elle prête ses traits à Anne, seconde et malchanceuse épouse du roi Henry VIII. Cette jeune fille rusée parvient à rendre le monarque fou d'elle, jusqu'à devenir sa femme. Intrigante et ambitieuse, sa soif de pouvoir la mènera à sa perte... Quoi qu'il en soit, la performance de Natalie Dormer n'a laissé personne indifférent.

Cressida - Hunger Games

Natalie Dormer campe Cressida dans les deux derniers volets de la saga portée par Jennifer Lawrence. Arrivée dans La Révolte, elle fait partie des rebelles proches de Katniss.

Dirigeante de l'équipe de tournage liée à la propagande anti-Snow, Cressida manipule tout de même l'image de l'héroïne pour servir son objectif. Un personnage ambivalent, donc, comme l'expliquait son interprète à AV Club.

Elle utilise son talent pour servir ce qu'elle estime être le bien commun, à savoir le renversement de Snow.

La jeune femme va plus loin en établissant un parallèle avec l'un de ses précédents rôles :

Je crois que Margaery pense vraiment qu'elle serait une bonne reine pour Westeros. Elle est persuadée que son couronnement serait bénéfique au peuple.

Ainsi, Dormer se plaît à camper des héroïnes certes complexes et manipulatrices, mais mues par une volonté pure.

Mme Hester Appleyard - Picnic at Hanging Rock

Adaptée du roman de l'Australienne Joanne Lindsay, la série Picnic at Hanging Rock jouit d'un pitch mystérieux. En 1900, le jour de la St Valentin, un groupe de jeunes étudiantes se rend à Hanging Rock pour la journée. Mais, le temps de cette escapade, trois élèves et leur gouvernante disparaissent soudainement. L'incident affecte particulièrement la directrice, Hester Appleyard, qui craint alors de voir ses plus sombres secrets éclater au grand jour...

Dormer alterne entre deux palettes de jeu : d'un côté, la directrice austère et de l'autre la jeune femme sensible qu'elle a camouflée pour se protéger. La comédienne a dit oui à ce personnage tortueux après avoir reçu une lettre de la part de la réalisatrice, Larysa Kondracki.

Et donc évidemment on vous invite à retrouver la comédienne désormais dans Penny Dreadful : City of Angels, diffusée sur Canal+ Séries en US+24 à partir du 27 avril.