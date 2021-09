Top des plus grands films consacrés aux enfants aventuriers

Les enfants tiennent une place prépondérante dans le monde du 7ème Art, notamment dans les films d’aventure. Tour d’horizon des pépites du genre, que l'on aime voir et revoir sans modération.

Qu’il soit ou non imbriqué au fantastique, le film d’aventure se caractérise par un héros qui vit une multitude de péripéties. Quant alors un enfant tient le rôle principal, nous tenons là un véritable divertissement familial ! En effet, les enfants aventuriers fascinent bambins et adultes conjugués. Ils font croire aux premiers que tout est réalisable quand ils ramènent les seconds à des émotions palpables. Qu’ils soient d’effroi ou de plaisir, frissons garantis au programme de ce top intemporel !

L’Histoire sans fin

Signé Wolfgang Petersen, la trilogie du même nom aura marqué toute une génération. Sorti en 1984, le premier volet de L’Histoire sans fin correspond à l’adaptation de la première moitié du roman de fantasy de Michael Ende. Et l’aventure se poursuit avec L’Histoire sans fin 2 : un nouveau chapitre de George T. Miller (1990) et L’Histoire sans fin 3 : Retour à Fantasia de Peter MacDonald (1995).

Pour ce qui est du film original, nous découvrons Bastien (Barret Oliver), jeune garçon d’une dizaine d’années passionné par les romans d’aventure. Par un mauvais concours de circonstances, il se retrouve dans une librairie où le maître des lieux lui présente un ouvrage énigmatique peuplé de créatures extraordinaires. Fasciné, Bastien décide de le dérober pour mieux s’y replonger plus tard. Or il n'avait pas anticipé qu’il allait littéralement s’y enfoncer... Le monde fantastique de Fantasia fait face au Néant et la quête d’Atreyu (Noah Hathaway), jeune guerrier à l’allure amérindienne, semble vouée à l’échec. Par chance, l’impératrice (Tami Stronach) sait comment y remédier. Une ode aux rêves oubliés et à l’espoir recouvré.

Bastien (Barret Oliver) - L’Histoire sans fin ©Constantin Film

Les Goonies (1985)

On poursuit l’aventure avec Les Goonies de Richard Donner. Produit et imaginé par Steven Spielberg et scénarisé par Chris Columbus, ce film mettant en scène des enfants aventuriers fut un véritable succès. À tel point qu’il est aujourd’hui considéré comme un film culte.

Tout commence à Astoria, paisible cité portuaire de la Côte Ouest. Trop paisible pour Michael alias « Mickey » (Sean Astin), Richard « Data » (Jonathan Ke Quan), Laurent « Choco » (Jeff Cohen) et Clark « Bagou » (Corey Feldman). C'est alors que les quatre amis trouvent une carte au trésor menant au pirate Willy le Borgne. Sachant que leur quartier est sur le point d’être rasé par un promoteur immobilier, la petite bande décide de se mettre en quête du trésor. Bientôt rejoint par Brandon « Brand » (Josh Brolin), le frère de Mickey, ainsi qu’Andrea « Andy » (Kerri Green) et Stephanie « Steph » (Martha Plimpton), le quatuor de base laisse place aux Goonies. Une aventure aussi folle que délurée portée par une amitié à toute épreuve à laquelle n’importe quel enfant aurait rêvé de participer !

Les Goonies ©Warner Bros Pictures

Stand by Me

Un an plus tard (1986) sortait Stand by me de Rob Reiner, d'après le titre éponyme de la chanson de Ben E. King. Il s’agit de l’adaptation de la nouvelle Le Corps de Stephen King, parue en 1982 dans le recueil Différentes saisons. Nulle caractéristique horrifique, surnaturelle ou fantastique cependant, mais un drame qui entraîne des enfants aventuriers dans son sillage.

Castle Rock, Oregon, été 1959. Un adolescent disparait mystérieusement. Or le jeune Gordie Lachance (Wil Wheaton) et ses amis Chris (River Phoenix), Teddy (Corey Feldman) et Vern (Jerry O’Connel) savent déjà qu’il n’est plus de ce monde. En effet, le frère de Vern l’a découvert au fond des bois après qu’un train l’a manifestement heurté. Il se serait trop approché de la voie ferrée. Désireux de connaître leur heure de gloire en faisant la une des journaux, et pourquoi pas un passage à la télé, la bande de copains décide de s’attribuer les mérites de cette découverte. Ils partent ainsi à la recherche du cadavre sur une route semée d’embuches et de désillusion. Entre quête de reconnaissance et amitié inégalable, un film d’aventure teinté de poésie, entre autres sur la notion de la vie et la mort.

Stand by me ©Colombia Pictures

Jurassic Park

Aventure et science-fiction au programme de ce grand classique signé Steven Spielberg. Sorti en 1993, Jurassic Park est adapté du roman homonyme de Michael Crichton. La série comprend déjà cinq films tandis qu’un petit dernier, Jurassic World : Le Monde d’après, est prévu pour 2022. D’ici là, revenons à nos raptors..

Le milliardaire John Hammond (Richard Attenborough) est parvenu à cloner une dizaine d’espèce de dinosaures grâce à la génétique. Il travaille ainsi à la création d’un parc à thème sur une île qu’il possède au large du Costa Rica : Jurassic Park. Pour ce faire, il a besoin de l’aval de différents experts à qui il propose une visite guidée. Par malheur, un informaticien corrompu profite d’une tempête pour couper les systèmes de sécurité et voler des embryons de dinosaures. Les prédateurs s’échappent, laissant les visiteurs infortunés à leur merci. Comble de malchance pour Hammond, ses petits-enfants se trouvent parmi eux. La fascination cède place à la peur certes, mais qui n’a jamais rêvé de se retrouver dans la peau du jeune Timothy dit « Tim » (Joseph Mazzello) ou de sa grande sœur Alexis « Lex » (Ariana Richards) pour voir les dinosaures de plus près ? De quoi régaler les enfants aventuriers !

Jurassic Park ©Universal Pictures

Jumanji

Pas besoin d’internet ou de jeux vidéo pour s’évader mais bel et bien d’un jeu de société. Voici venir Jumanji de Joe Johnston (1995), adapté du livre pour enfants du même nom de Chris Van Allsburg (1981).

1869. Deux jeunes garçons enterrent une malle dans une forêt en priant pour qu’elle ne soit jamais retrouvée. Un siècle plus tard, le jeune Alan Parrish (Adam Hann-Byrd) découvre la fameuse malle. Cette dernière contient un jeu appelé Jumanji. Intrigué, il le ramène chez lui où il reçoit le soir venu la visite de son unique amie, Sarah Whittle (Laura Bell Bundy). Tous deux débutent une partie quand Alan se retrouve littéralement aspiré par le jeu. Vingt-six ans plus tard, Alan (Robin Williams) est libéré à la suite d’un coup de dés de deux autres joueurs, Judy (Kirsten Dunst) et Peter (Bradley Pierce). Fou de joie de retrouver le monde réel, l'homme réalise bien vite qu'il leur faut terminer la partie. Or le nombre de joueurs engagés est de quatre. Il doit retrouver Sarah (Bonnie Hunt) pour qu'elle les aide à en finir. Un fabuleux conte fantastique pour petits et grands !

Jumanji ©TriStar Pictures

Et vous, quels films consacrés aux enfants aventuriers reverriez-vous volontiers ?