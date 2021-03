Découvrez le top des meilleurs films de plus de 4 heures !

"Zack Snyder's Justice League" propose 4h02 de super-héros. Une version totalement différente de "Justice League" sorti dans les salles en 2017 qui dure deux fois plus longtemps. Pour l'occasion, voici 5 films de plus de 4 heures qui valent bien leur durée.

Cléopâtre (1963)

En 1963 Joseph L. Mankiewicz s'attaque à un gros morceau avec Cléopâtre. Le réalisateur américain souhaite réaliser un énorme péplum digne de la reine d'Egypte. Il y parvient grâce à un budget fou de 44 millions de dollars. Ce qui, après inflation, correspond aujourd'hui à plus de 340 millions de dollars. Cléopâtre est donc un des films les plus chers de l'histoire du cinéma, et sa durée le place également bien. Lors de sa première, il fut présenté dans une durée de 4h03 avant qu'une version restaurée en 2013 ne lui rajoute cinq minutes supplémentaires. De plus, une version Director's cut propose un montage de 5h20 !

Cléopâtre (Elizabeth Taylor) - Cléopâtre ©Twentieth Century Fox

Avec l'inoubliable Elizabeth Taylor dans le rôle titre, le film a obtenu quatre Oscars en 1964 dans des catégories techniques mais passe à côté de l'Oscar du meilleur film, attribué cette année à Tom Jones.

Il était une fois en Amérique (1984)

Si la version européenne d'Il était une fois en Amérique dure 3h41, en 2012 une version Extended Director's Cut est sortie avec une durée de 4h11. Dernier film de Sergio Leone, il raconte la vie du mafieux David Aaronson, dit "Noodles", sur une quarantaine d'années à partir de la prohibition dans les années 1930. Un très grand film marqué par la présence de Robert De Niro dans un de ses meilleurs rôles.

Noodles (Robert De Niro) - Il était une fois en Amérique ©Warner Bros.

Nos meilleures années (2003)

Nos meilleures années raconte le parcours de deux frères, Nicol et Matteo à partir de la fin des années 1960. Le film les suit durant plusieurs décennies marquées par des événements importants de l'Histoire italienne (inondations de Florence en 1966, affrontements entre étudiants et la police en 1968, crise politique des années 1970, émergence des Brigades Rouges, etc.). Forcément, pour retranscrire cette période, il fallait une durée conséquente : 5h58 ! Le film fut présenté à Cannes dans sa version initiale et, selon les pays, la durée varie. Dans les salles italiennes, il a été diffusé avec un montage de 6h06 et a eu une version télé en quatre épisodes.

Giorgia (Jasmine Trinca) - Nos meilleures années ©Océan Films

Une durée qui permet à Marco Tullio Giordana de capter des moments beaux, parfois tragiques, et toujours émouvants. Un film alors porté par un jeune casting qui allait bientôt se révéler dans le cinéma italien. En effet, on y retrouve notamment Jasmine Trinca dans un rôle court mais mémorable, ainsi que Luigi Lo Cascio ou encore Riccardo Scamarcio.

Le Retour du roi - version longue (2003)

À sa sortie dans les salles Le Retour du roi ne durait "que" 3h21. Mais par la suite le troisième volet de la trilogie Le Seigneur des anneaux, et les deux précédents, ont eu droit à des versions longues immanquables pour les fans, disponibles en Blu-ray. Ainsi, La Communauté de l'anneau obtient une nouvelle durée de 3h48, Les Deux Tours passe à 3h55 et donc Le Retour du roi passe la barre des 4h avec 4h23.

Le Retour du Roi ©New Line Cinema

Love Exposure (2008)

Love Exposure peut-être considéré comme une petite exception dans cette liste puisque le film de Sion Sono dure 3h57. Cependant, une version Extended "THE TV-SHOW" a par la suite été diffusée et éditée au Japon. Celle-ci avait alors un découpage de série avec dix épisodes pour une œuvre totale de 4h35. Les puristes diront donc que le film fait moins de 4h, mais pour trois minutes, on ne va pas chipoter.

Love Exposure ©Metropolitan FilmExport

D'autant que Love Exposure est une œuvre d'une richesse folle, qui voit un jeune homme se plonger dans la religion avant de basculer en pervers à la recherche de l'attention de son père. Durant son parcours il rencontre une fille et tentera de la sortir d'une secte. On trouve dans Love Exposure des thématiques habituelles de Sono Sion (la perversion, le sexe, l'amour, la folie, le sectarisme...) abordées avec singularité. Un film d'une énergie folle, bourré d'émotion et qui fait l'effet d'un raz-de-marée duquel on ne ressort pas indemne.

À ce top on aurait pu ajouter Autant en emporte le vent (1939, 3h58), Napoléon d'Abel Gance (1927, 5h30), 1900 de Bernardo Bertolucci (1976, 5h25) ou encore Les Misérables de Raymond Bernard (1934, 4h50) et bien d'autres...