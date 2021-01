Star Wars : les 10 criminels les plus dangereux de la galaxie

L'univers « Star Wars » n'est pas uniquement composé de Jedi et de Sith, il regorge également de nombreux chasseurs de primes et de hors la loi en tout genre. Voici 10 criminels cultes de l'univers « Star Wars », en dehors des Sith, que les spectateurs ont pu croiser au cours de la saga.

N°10 – Greedo

Issu de la race des Rodien, il a grandit sur la planète Tatooine avant de devenir un chasseur de primes réputé. Durant La Guerre des Clones, il travaille pour la Fédération du Commerce, avant de rejoindre les troupes de Jabba le Hutt après la chute de la République. Greedo apparaît plusieurs fois au cours de la saga galactique. Sa première apparition remonte à 1977 dans Un nouvel espoir, le temps d'une courte scène où il rencontre Han Solo. Les deux hommes ont offert une des meilleures scènes du film, le temps d'une confrontation iconique pendant laquelle Han Solo abat le chasseur de prime. Reste à savoir qui a tiré le premier...

Star Wars IV - Un nouvel espoir ©LucasFilm

En 1999 George Lucas décide d'incorporer le jeune Greedo dans La Menace fantôme. Le futur chasseur de primes, alors encore enfant, se dispute notamment avec Anakin Skywalker après la course de modules. Enfin, le personnage fait quelques apparitions dans la série animée The Clone Wars, sous la direction de la Fédération du Commerce.

N°9 – Bossk

Bossk est un puissant chasseur de primes Trandoshan. C'est un personnage assez célèbre auprès des aficionados de l'univers Star Wars, même s'il demeure relativement rare dans les productions grand public. Initialement, Bossk fait un court caméo dès L'Empire contre-attaque, quand Dark Vador réunit plusieurs chasseurs de primes où figurent notamment IG-88 (qui apparaît également dans The Mandalorian), 4-LOM, Zuckuss et bien évidemment le célèbre Boba Fett. Le seigneur Sith les charge de retrouver l'équipage du Faucon Millenium. La suite, on la connaît. C'est Boba Fett qui retrouve finalement leur trace, aidé par Lando Calrissian, et livre Han Solo à Jabba le Hutt.

Star Wars V - L'Empire contre-attaque ©LucasFilm

Bossk déteste les Wookies, en particulier Chewbacca. Souvent employé par l'Empire Galactique pour des opérations criminelles, c'est un personnage qui n'a aucune pitié, et utilise généralement des méthodes très violentes. Pendant La Guerre des Clones, il est employé par Jango Fett pour protéger son fils. Par la suite, Bossk et Boba Fett deviendront pourtant ennemis. Bossk fait de nombreuses apparitions au cours de la licence, bien que généralement assez discrètes. Il est effectivement au casting de The Clone Wars, il est mentionné dans Solo : A Star Wars Story et apparaît donc dans L'Empire contre-attaque.

N° 8 – Lady Proxima

Solo : A Star Wars Story ©LucasFilm

Lady Proxima est une puissante baronne du crime. Comme Jabba, elle dirige un immense cartel commercial et criminel. Elle réside sur la planète Cornellia, où elle dirige les Vers Blancs, un groupe de criminels maître du marché noir sur Cornellia. Elle accueille des enfants orphelins, les âmes perdues et tous ceux à la recherche de travail. Ses sbires se font appeler les Souillards, et sont chargés de voler tout type de marchandises et d'équipements, que Lady Proxima revend par la suite aux plus offrants. Han Solo a notamment été l'un de ces Souillards, comme le raconte Solo : A Star Wars Story. Mais le célèbre contrebandier a fini par se libérer de son joug pour faire cavalier seul. Comme tous les Grindalds, Proxima ne supporte pas la lumière du soleil, ce qui la contraint à vivre dans les égouts.

N°7 – Saw Gerrera

Saw Gerrera (Forest Whitaker) - Rogue One : A Star Wars Story ©LucasFilm

C'est un personnage assez célèbre. Un électron libre qui a souvent donné du fil à retordre à l'Empire. Résistant humain, il joue un rôle important, avec sa sœur Steela, pendant La Guerre des Clones. Leader des rebelles d'Onderon, il libère sa planète du joug impérial. Mais à la suite du décès de sa sœur, Saw Gerrera devint un extrémiste, connu à travers la galaxie entière. Un personnage ambigu, qui refuse de se lier à la cause rebelle, mais qui continue de se battre contre l'Empire, parfois avec des méthodes contestables. Considéré par l'Empire comme un terroriste et par la République comme un extrémiste, le personnage est un solitaire, qui apparaît dans The Clone Wars, dans Star Wars : Rebels et dans Rogue One sous les traits de Forest Whitaker.

N° 6 – Hondo Ohnaka

The Clone Wars ©LucasFilm

C'est sans doute le pirate le plus célèbre de la galaxie. Hondo Ohnaka fait des apparitions récurrentes dans les séries The Clone Wars et Rebels. Pendant La Guerre des Clones, Hondo était un roi pirate, installé sur la planète Florrum. Il vivait de ses pillages, de ses jeux d'argent et de différents kidnappings. Mais son gang fut démantelé par les Séparatistes, ce qui obligea Hondo à travailler en solo. Pendant The Clone Wars il croise la route de nombreux personnages puissants comme Anakin, Obi-Wan, le comte Dooku ou encore Dark Maul. Malgré tout, il a réussi à rester en vie et à survivre à La Guerre des Clones. Bien des années plus tard, il réapparaît sous l'Empire, et apporte parfois son aide au jeune Ezra Bridger.

N° 5 – Jango Fett

Star Wars II - L'Attaque des Clones ©LucasFilm

Jango Fett est peut-être le plus célèbre des chasseurs de primes. Devenu le bras droit de Dooku pendant la Guerre des Clones, il est également l'homme qui a donné son code génétique aux Kaminoans, dans le but de créer une armée de clones. Après le décès de ses parents, Jango a été recueilli par les Mandaloriens, les super assassins de la galaxie. Affublé de leur armure en beskar, Jango Fett est devenu l'un des meilleurs chasseurs de primes de l'histoire. Il décide également de prendre un clone non formaté pour l'élever comme son propre fils. Après sa mort des mains de Mace Windu, son fils, Boba Fett, récupéra l'armure de Jango, et devint à son tour le meilleur dans sa partie.

N°4 – Jabba le Hutt

Star Wars VI - Le Retour du Jedi ©LucasFilm

Cette bonne grosse vieille limasse demeure certainement le criminel le plus réputé de la galaxie. À la tête d'un véritable empire humain, criminel et commercial, Jabba reste neutre pendant les combats entre les Jedi et les Sith, offrant ses services aux plus offrants. Parrain du crime, il est pratiquement intouchable. Jabba fait une courte apparition dans La Menace Fantôme, avant de revenir dans The Clone Wars, à la fois dans le film animé puis dans la série. Il apparaît également dans la trilogie originelle, d'abord dans Un nouvel espoir, puis dans Le Retour du Jedi où il trouve la mort des mains de Leïa Organa.

N°3 – Cad Bane

The Clone Wars ©LucasFilm

C'est le chasseur de primes récurrent de la série The Clone Wars. Personnage puissant, débrouillard, intelligent, il s'est rapidement attiré la sympathie des fans, et demeure un anti-héros populaire. Comme la plupart des chasseurs de primes il reste neutre pendant La Guerre des Clones, même s'il travaille régulièrement pour les Séparatistes, le clan Hutt et le comte Dooku. Il demeure extrêmement dangereux, capable de rivaliser avec les Fett, voir même avec des Jedi comme Obi-Wan. C'est un tacticien hors pair, et un mercenaire ultra qualifié qu'il nous tarde de revoir.

N° 2 – Din Djarin

Din Djarin (Pedro Pascal) - The Mandalorian ©Disney+

Tous les criminels ne sont pas forcément malveillants. La preuve avec Din Djarin, le héros de The Mandalorian. D'abord chasseur de primes, il finit rapidement par se ranger du bon côté de la Force pour protéger le petit Grogu des mains de l'Empire. Mandalorian conservateur, Din Djarin n'enlève jamais son armure en beskar. Combattant talentueux, il détient l'héritage ancestral des mandaloriens et respecte son credo avec une volonté presque religieuse. Aujourd'hui, il est recherché dans toute la bordure extérieure avec une énorme prime sur sa tête.

N°1 – Boba Fett

Comment ne pas conclure avec le meilleur ? Boba Fett est le maître incontestable en la matière. Fils de Jango Fett, clone non formaté, il est un personnage récurrent et mystérieux adoré des fans. Interprété par le jeune Daniel Logan dans L'Attaque des clones, le personnage revient par la suite dans The Clone Wars. Dans la trilogie originelle, il fait une apparition dans chaque épisode, sous les traits du regretté Jeremy Bulloch. Alors qu'il trouve visiblement la mort dans Le Retour du Jedi, le personnage a finalement survécu à sa chute dans le Sarlacc et est de retour dans The Mandalorian, sous les traits de Temuera Morrison.

Boba Fett (Temuera Morrison) - The Mandalorian ©Disney+

Boba Fett est un personnage emblématique, que ce soit pour sa mythologie, pour son passé, pour son héritage, et pour tout ce qu'il représente : un anti-héros impactant, puissant, dangereux, et inoubliable, qui sera prochainement de retour dans sa propre série. Le Livre de Boba Fett devrait aborder des éléments inédits sur le protagoniste, surtout maintenant qu'il est devenu le nouveau parrain du clan Hutt !