Top des meilleurs films avec Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix, récemment lauréat de l’Oscar du meilleur acteur, a su bâtir une carrière éclectique. De « Gladiator » à « Joker », retour sur cinq de ses meilleurs films du comédien américain.

Joaquin Phoenix a été nommé aux Oscars pour le rôle de Commode dans ce péplum réalisé par Ridley Scott, sorti en 2000. L’oeuvre narre la descente aux enfers du général Maximus (Russel Crowe), trahi et laissé pour mort par le vil Commode, qui assassine en outre Marc Aurèle. Maximus, dont la famille a été massacrée, devient gladiateur : petit à petit, il gagne la sympathie des spectateurs du Colisée, espérant se retrouver face à son ennemi…

Phoenix était très convaincant dans son interprétation d’un antagoniste complexe et maléfique. Si convaincant que le film l’a propulsé au rang de superstar. Autre point positif : il semble aussi avoir gagné des amis en tournant Gladiator, comme en témoigne un tweet de Crowe, dans lequel il le couvre d’éloges : ce dernier estime que Joaquin aurait déjà dû repartir avec la statuette dorée il y a 20 ans pour le rôle de Commode…

Il est difficile d’être passé à côté du long-métrage de Todd Philipps, paru en 2019. Un film esthétique, puissant et perturbant pour lequel Phoenix a décroché l’Oscar du meilleur acteur. Une récompense amplement méritée pour l’acteur, dont la mission était périlleuse. Mais le comédien est apparu transfiguré, plus vrai que nature dans la peau d’Arthur Fleck. Une performance rare et viscérale qu’on n’oubliera pas de sitôt. Découvrez ce que le comédien a d’ailleurs expliqué au sujet du Joker.

Sur le tournage, tout ce que je faisais était en relation avec « Joker », quelle que soit l’heure. Je n’avais aucune vie sociale, je ne dînais avec personne, je rentrais chez moi chaque soir dans la peau du Joker que je conservais jusqu’au matin, et ainsi de suite. Ma seule relation sociale, c’était Todd.

Joaquin campe le personnage principal dans ce biopic sur Johnny Cash réalisé par James Mangold. Ce film de 2005 raconte l’histoire de Cash depuis l’Arkansas, alors qu’il est simple fils de métayer, à son succès et son inoubliable concert au pénitencier de Folsom, en 1968. Le film a été un véritable carton, mais c’était loin d’être gagné… Sony, Universal, Paramount, Columbia et la Warner avaient toutes refusé le projet.

C’est finalement la Fox qui a produit Walk the Line, et a dû faire des envieux après coup. Le long-métrage a fait briller ses interprètes : Reese Whiterspoon a remporté l’Oscar de la meilleure actrice tandis que Joaquin s’est contenté d’un Golden Globe. Les deux comédiens étaient particulièrement impliqués : ils eurent six mois de cours de chant avec T-Bone Burnett. Un travail qui a payé, puisqu’ils interprètent les chansons du film. Pour l’anecdote, Johnny Cash et June Carter Cash choisirent eux-mêmes Phoenix et Whiterspoon pour les jouer sur grand écran. Comme quoi, le feeling…

Dans le film de Spike Jonze, Joaquin interprète Theodore Twombly, un homme complexe au cœur brisé. Sa vie bascule quand il achète un programme informatique capable de s’adapter à la personnalité de son utilisateur. Il fait ainsi la connaissance de ‘Samantha’, une voix féminine futée, drôle et sensible. Tous deux ne tardent pas à tomber amoureux…

Un film esthétique et bouleversant au casting quatre étoiles : Amy Adams, Olivia Wilde et Rooney Mara, avec laquelle l’acteur est en couple depuis 2016, trois ans après la sortie du film… Et on ne vous parle même pas des voix ! Au doublage, Scarlett Johannson, Brian Cox (Succession) ou encore Kristen Wiig, rien que ça. On peut dire que le réalisateur savait ce qu’il voulait. Spike Jonze a contacté Phoenix une semaine après avoir achevé le scénario de Her. Ce dernier, en tournage sur un film de Paul Thomas Anderson, s’est dit « fasciné » par l’histoire. Le feeling, on vous disait !

Joaquin Phoenix partage le premier rôle avec Bryce Dallas Howard dans ce film de Shyamalan paru en 2004. Tous deux appartiennent à une communauté isolée vivant dans la crainte. Les habitants sont ainsi convaincus que des créatures monstrueuses peuplent la forêt qui s’étend autour du bourg. Cette force obscure est si menaçante que personne n’ose s’aventurer dans les bois… Mais Lucius, un garçon entêté, est bien décidé à aller voir ce qui se cache par-delà les limites du village.

Le duo de comédiens fonctionne extrêmement bien dans ce petit bijou angoissant et malin au casting léché (Sigourney Weaver, Adrien Brody). C’est la seconde collaboration de Phoenix avec le réalisateur depuis Signes.

Et vous, quel film de Joaquin Phoenix retiendriez-vous ?