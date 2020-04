Top des meilleurs films avec Daniel Craig

Daniel Craig, c'est bien sûr le célèbre 007... Mais pas que. Retour sur la carrière d'un comédien habité qui a tourné avec les plus grands, de Steven Spielberg à David Fincher en passant par Sam Mendes.

Layer Cake - 2005

Ce polar dans lequel Craig fait face à Tom Hardy ou encore George Harris (Harry Potter) est signé Matthew Vaughn, cinéaste auquel on doit notamment Kingsman. Layer Cake raconte l'histoire de XXXX, dealer respecté au sein de l'élite de la mafia anglaise. Quand ce dernier décide de prendre sa retraite, Jimmy Price, un grand ponte du milieu, lui confie une mission périlleuse : retrouver la fille de son vieil ami Eddie Temple, un criminel notoire.

C'était Guy Ritchie (The Gentlemen) qui devait réaliser le long-métrage, mais il privilégia d'autres engagements. Matthew Vaughn, son ami de longue date, l'a remplacé avec enthousiasme.

Craig joue donc le rôle du fameux XXXX. Une période prometteuse pour l'acteur, car en 2005 courait déjà une rumeur persistante. On le disait cité dans la shortlist des acteurs envisagés pour camper James Bond dans ses prochaines aventures. A noter qu'au moment des faits, Craig a démenti ces affirmations...

Munich - 2006

Dans la nuit du 5 septembre 1972, un commando de l'organisation palestinienne Septembre Noir pénètre dans le pavillon israélien du Village Olympique. Deux de ses occupants sont abattus, les neuf autres enlevés. Moins de 24 heures plus tard, tous seront morts.

Le gouvernement de Golda Meir monte une opération de représailles à grande échelle, baptisée "Colère de Dieu". Avner, un jeune agent du Mossad, prend la tête d'une équipe de quatre hommes, chargée de traquer à travers le monde les représentants de Septembre Noir désignés comme responsables de l'attentat de Munich. Pour mener à bien cette mission secrète, les cinq hommes devront à tout prix œuvrer dans l'ombre...

A sujet sensible, tournage délicat : ayant reçu des menaces de mort, Spielberg se promenait constamment entouré de nombreux gardes du corps. Aucun incident, outre l'incendie inexpliqué d'un camion régie, n'a été à déplorer. Steven Spielberg signe néanmoins un drame historique poignant au casting irréprochable : Eric Bana, Matthieu Kassovitz, et donc Daniel Craig. Le film a décroché plusieurs nominations aux Oscar et la performance de Craig, qui campe un sud-africain du nom de Steve, a mis tout le monde d'accord.

Les James Bond - 2006 à 2020

Il faut bien le reconnaître, Craig, successeur de Pierce Brosnan, est exemplaire dans la peau du meilleur agent secret britannique. L'aventure commence en 2006 avec Casino Royale et devrait s'achever dans Mourir peut attendre, à venir en fin d'année.

Le comédien britannique a su proposer un Bond plus humain, dans Casino Royale et Skyfall surtout. S'il entretient une relation difficile avec 007 - Craig a récemment évoqué l'impact psychologique et physique parfois néfaste de la franchise -, l'acteur excelle dans l'exercice.

Sa première prestation a convaincu le plus grand nombre, bien que des internautes énervés aient créé www.craignotbond.com. Sur un site en ligne, ils expliquaient que Pierce Brosnan aurait dû revenir mais avait été écarté par la production. Ces derniers critiquaient en outre la filmographie "bizarre" de Craig. Selon eux, Hugh Jackman ou Clive Owen auraient été de meilleurs candidats pour reprendre le flambeau.

Ces détracteurs n'ont toutefois pas empêché le comédien aux yeux clairs de s'inscrire comme l'un des interprètes iconiques de 007. Très impliqué dans le dernier opus, l'acteur tâche d'apporter de la profondeur au personnage de Bond mais surtout aux femmes qui croisent son chemin. C'est en ce sens que Craig a soutenu la présence de Phoebe Waller-Bridge, avec son écriture et son humour pouvant amener quelque chose de différent sur Mourir peut attendre.

Adapté des romans posthumes du suédois Stieg Larsson, ce long-métrage de David Fincher (Mindhunter) est la seconde adaptation du tome 1 de la saga. En effet, une version suédoise avait vu le jour un peu plus tôt. L'oeuvre a notamment révélé Noomi Rapace dans le rôle de Lisbeth Salander. Une interprétation en or qui lui a ouvert les portes du marché mondial. Le Millénium de Fincher est tout aussi réussi que son homonyme suédois. Sombre, prenant, oppressant, l'intrigue vous saisit et ne lâche pas prise du début à la toute fin.

Le film suit Mikael Blomkvist (Craig), brillant journaliste d’investigation, engagé par un des plus puissants industriels de Suède, Henrik Vanger. Ce dernier lui propose d'enquêter sur la disparition de sa nièce, Harriet, survenue des années auparavant. En parallèle, Lisbeth Salander (Rooney Mara), jeune femme complexe mais enquêtrice de talent, est chargée de se renseigner sur Blomkvist. Tous deux ne tardent pas à travailler ensemble.

Entre la hackeuse borderline agnostique et le journaliste buté, un lien fragile se noue tandis qu’ils suivent la piste d'une série de meurtres. Tous deux se retrouvent bientôt plongés au cœur des secrets et des haines familiales, confrontés aux crimes les plus ignobles...

Pour l'anecdote, durant le tournage d'une séquence dans un restaurant, l'équipe du film a découvert qu'Ellen Nyqvist y travaillait comme serveuse. Cette dernière n'est autre que la fille de Michael Nyqvist - le comédien jouant Blomkvist dans la version suédoise. Il fut alors décidé d'écrire quelques lignes supplémentaires pour la jeune femme, lui permettant de faire une apparition aux côtés de Craig.

A couteaux tirés - 2019

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey trouve la mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. Peu après, le détective Benoit Blanc (Craig) arrive sur les lieux, engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Entre la famille dysfonctionnelle de la victime et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les abysses d’une enquête mouvementée lors de laquelle des rebondissements surviennent jusqu'à la toute dernière minute.

Le film de Rian Johnson, avec entre autre Ana de Armas et Chris Evans, s'est illustré comme la bonne surprise de l'année. Acclamé de toutes parts, le long-métrage a beaucoup plus dans les salles obscures grâce à son casting cinq étoiles et son scénario tortueux. Craig est épatant de justesse dans ce rôle drolatique... Une performance si convaincante qu'une suite est en préparation.