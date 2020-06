Top des meilleurs films d’animation d’Annecy à (re)découvrir en streaming

Le Festival international du film d’animation d’Annecy sera diffusé en ligne du 15 au 30 juin prochains. C’est pour nous l’occasion de vous proposer plusieurs classiques de l’animation qui y ont été récompensés et qui sont à voir sur les principales plateformes de streaming.

Le Garçon et le Monde raconte l’histoire d’un jeune garçon abandonnant son village pour retrouver son père. Des plantations aux usines, de la mégapole aux bidonvilles, l’enfant découvre un monde étrange et fantastique dominé par des animaux-machine. Un voyage initiatique illustrant les problèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant.

En 2014, un an après la consécration de Rio 2096, le film brésilien Le Garçon et le Monde reçoit le Cristal du long-métrage, récompense majeure de la manifestation. Pour le Festival, la promotion de la diversité est une valeur importante. Ainsi, chaque année des création étrangères et des nouveaux genres et techniques d’animation sont présentés. En assemblant différents procédés graphiques - pastels à l’huile, peinture, crayons, et même collage - Alê Abreu prouve que l’animation n’est jamais aussi passionnante que lorsqu’elle est indépendante.

Le Garçon et le Monde : Cristal du long-métrage (2014), Prix du public (2014). Disponible sur Amazon Prime Vidéo.

Mr Fox est le Robin des bois des basses-cours, pour sortir de sa vie rangée et nourrir sa famille il se décide à voler les volailles de trois odieux fermiers. Son passage à l’acte va mettre en péril l’existence de sa famille et de tous les autres animaux de la forêt.

À l’occasion des 50 ans du Festival, Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson a été honoré du Cristal du meilleur long-métrage animé en 2010. Cette adaptation cinématographique d’un roman de Roald Dahl ainsi que le dernier film du réalisateur L’Île aux chiens (2018) ont eu une influence considérable sur l’évolution de l’utilisation de la stop motion au cinéma. Fantastic Mr. Fox est d’ailleurs un hommage au premier film d'animation en volume à avoir utilisé des marionnettes : Le roman de Renard de Ladislas et Irène Starewitch (1930).

Fantastic Mr. Fox : Cristal du long-métrage (2010), Prix du public (2010). Disponible sur Amazon Prime Vidéo.

Le petit Kirikou naît dans un monde bien agité où les hommes disparaissent mystérieusement. Rejeté par le village pour sa petite taille, il décide alors de rencontrer la sorcière Karaba à l’origine de ces disparitions.

En 1999, le film Kirikou et la Sorcière a été récompensé au Festival d’Annecy du Grand prix du long-métrage. Dès lors, son succès extraordinaire a révolutionné le cinéma d’animation en France, en offrant une production authentique qui n’a pas à rougir des grands studios d’animation américains ou japonais. Aujourd’hui, Michel Ocelot a fait revivre son petit héros à travers deux autres films Kirikou et les bêtes sauvages (2005) ainsi que Kirikou et les Hommes et les Femmes (2012).

Kirikou et la sorcière : Grand prix du long-métrage (1999). Disponible sur Canal+, Netflix et OCS.

Après la mort de ses parents, James est placé chez ses tantes, deux véritables mégères qui le réduisent en esclavage. Un soir, un vieillard lui confie un sac de langues de crocodiles qui l'aidera à résoudre tous ses problèmes. Par accident, il répand son contenu près d’un arbre où une pêche géante se met à pousser. L’enfant se fraie un passage dans la pêche, et y découvre un univers surprenant.

En 2009, le film Coraline d’Henry Selick et Mary et Max d’Adam Elliot se sont partagés le Cristal du film d’animation d’Annecy. Passionné de marionnette et de stop motion, Selick avait déjà remporté la plus haute distinction du cinéma d’animation en 1997 avec son conte merveilleux James et la pêche géante. Il s’agit aussi d’une adaptation d’un livre de Roald Dahl. Les liens particuliers de l’auteur avec le cinéma se font souvent ressentir lors des différentes éditions du Festival.

Cette année, Henry Sellick et son compositeur Bruno Coulais sont d'ailleurs invités au Festival pour échanger sur l’importance de la musique dans leurs productions. Ils évoqueront également leur prochain film produit pour Netflix, Wendell & Wild.

James et la pêche géante : Grand prix du long-métrage (1997). Disponible sur Disney+.

Dans l’entre-deux-guerres, quelque part en Italie, Marco Porcellino vit tranquillement sa retraite de pilote des forces aériennes. Le conte de fée prend des allures de films d'aventure et l’aviateur sillonne les côtes de l’Adriatique pour lutter contre des pirates de l’air. A Milan, où Marco tente de réparer son avion, une jeune fille passionnée de mécanique vole à son secours…

Découvert à l’occasion du Festival international du film d’animation d’Annecy de 1993, Porco Rosso est le dernier long-métrage d’Hayao Miyazaki exclusivement dessiné à la main. Mais également le premier film du réalisateur à sortir dans les salles françaises en 1995 (soit trois ans après sa sortie japonaise).

Les créations du Studio Ghibli mettent souvent en scène de jeunes héroïnes. Ici, c’est un homme à la tête de porc qui tient le rôle principal. La singularité de ce film ne s’arrêtant pas là, Porco Rosso est aussi la seule histoire de Miyazaki à se dérouler entièrement en dehors du Japon. Son caractère original et sa mise en scène en font un classique de l’animation.

Porco Rosso : Prix du long-métrage (1993). Disponible sur Netflix.

