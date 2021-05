Le vampire est une figure ancrée dans l'imaginaire collectif. Au cinéma, il fut représenté de nombreuses fois et dans des styles variés. La preuve avec notre top des meilleurs films de vampires.

Nosferatu le vampire (1922)

Impossible de parler des films de vampires sans évoquer Nosferatu. Film muet de Friedrich Wilhelm Murnau, il s'agit d'un des premiers longs-métrages sur un suceur de sang. Mais également un des premiers films d'horreur tout court. Une œuvre importante dans l'histoire du cinéma qui marque les esprits par son style expressionniste dont l'influence se ressent encore aujourd'hui.

Nosferatu (Max Schreck) - Nosferatu ©Prana Film Berlin GmbH

Dracula (1993)

Comme Nosferatu, Dracula est une adaptation du roman éponyme de Bram Stoker mais dans un style plus baroque. Francis Ford Coppola colle davantage au roman tout en faisant des propositions visuelles fascinantes. L'histoire débute en 1492 alors que Jonathan Harker, un notaire, doit se rendre en Transylvanie chez le prince Vlad Dracul. Il sera finalement séquestré par le comte qui décide de se rendre en Angleterre pour rencontrer Mina Murray, la fiancée de Jonathan et sosie de l'ancien amour de Dracula.

Dracula (Gary Oldman) - Dracula ©Columbia Pictures

Une nuit en enfer (1996)

Après un hold-up, deux frères fuient en direction du Mexique. Sur leur chemin, ils prennent en otage ancien pasteur et ses deux enfants, avant de se rendre dans un bar au milieu du désert. Un endroit mal famé qui, en réalité, est le repère des créatures de la nuit. Avec un tel scénario, Une nuit en enfer aurait pu être un bon nanar. Sauf que derrière il y a Robert Rodríguez à la réalisation et Quentin Tarantino au scénario. Le résultat est fou et jouissif avec un casting assez exceptionnel ; Quentin Tarantino, George Clooney, Harvey Keitel, Juliette Lewis sans oublier Salma Hayek le temps d'une danse inoubliable.

Une nuit en enfer ©Miramax

Blade 2 (2002)

Oubliez le romantisme des vampires, avec Blade 2, la chasse prend une toute autre tournure. Après une bonne mise en bouche avec Blade, ce second opus va encore plus loin. Guillermo del Toro est derrière la caméra et dirige une équipe de choc : Ron Perlman, Donnie Yen ou encore Norman Reedus apparaissant aux côtés de Wesley Snipes. Ce dernier n'a d'autre choix que de travailler exceptionnellement avec des vampires s'il veut arrêter Nomak, qui incarne une nouvelle évolution de vampires. Un spectacle explosif avec des scènes d'action joliment chorégraphiées dans des lieux atypiques font de Blade 2 un pur plaisir.

Blade 2 ©New Line Cinema

Underworld (2003)

Underworld se positionne dans un style proche de Blade. Là aussi les vampires sont mis en scène dans le monde moderne, habillés de cuir et armés d'armes à feu. Seulement cette fois c'est de leur côté qu'on se place en suivant Selene qui fait partie d'une troupe d'élite qui pourchasse les lycans (des loup-garous). Ainsi, le duel ne se fait plus directement avec les humains ce qui donne son originalité au film. L'ambiance sombre est plaisant et l'univers créé a tout pour attirer. Cependant Underworld reste un "petit film". Mais il faut admettre que l'ensemble est bien mené et sans prétention avec en prime Kate Beckinsale en vampire flingueuse ! Pas sûr qu'il y ait autant de bonnes choses à dire du reste de la franchise, mais le premier opus reste très recommandable.

Underworld ©Lakeshore Entertainment

Thirst, ceci est mon sang (2009)

Le cinéma coréen est souvent parvenu à surprendre. Et ce fut encore le cas avec Thirst, ceci est mon sang de Park Chan-wook. Un film qui mélange les genres, entre horreur et drame romantique, avec une dose d'humour non négligeable. On y suit un prêtre contaminé lors d'une expérience médicale en Afrique. Alors qu'il devait mourir, une transfusion sanguine d'origine inconnue le ramène à la vie et le transforme en vampire. De retour en Corée, bien qu'il ait gardé ses fonctions de prêtre, il tombe sous le charme d'une femme. Il va alors se laisser aller à son désir et bientôt perdre totalement le contrôle. Une œuvre fascinante qui prouve une nouvelle fois le talent de Park Chan-wook qui offre des plans somptueux. Le duo que forment Song Kang-ho et Kim Ok-vin est également parfait.

Thirst, ceci est mon sang ©CJ Entertainment

Mais aussi...

Bien d'autres films de vampires auraient mérités qu'on s'attardent sur eux. On aurait pu ajouter à ce top des classiques comme Le Cauchemar de Dracula avec Christopher Lee, Le Bal des Vampires, Entretien avec un vampire ou même Vampires de John Carpenter. Mais également des approches plus originales du genre comme A Girl Walks Home Alone at Night, Morse ou encore Byzantium. Des propositions qu'on vous conseille également de découvrir.