2019 se termine. CinéSéries a donc décidé de vous proposer le Top des meilleurs films des années 2010. Quels films nous ont le plus marqué ces dix dernières années ? Réponse avec notre diaporama ci-dessus composé de 5 longs-métrages par année pour un total de 50 films.

A l’occasion de cette fin d’année 2019, nous sommes revenus sur les films qui ont marqué la dernière décennie. Le top du top, le gratin de ces dix dernières années qui nous auront offert des chef-d’oeuvre et des films particulièrement marquants. Une sélection de cinq films par année composée d’œuvres américaines, françaises ou autres, de blockbusters et de film d’auteurs, que ce soit avec des films d’animation, des thrillers, des films d’horreur ou des drames. Au total, voici (dans le diaporama en une de cet article) nos 50 films à voir pour être parfaitement à jour avant d’entrer dans l’année 2020.

Le Top 50 des années 2010

Un top diversifié, même si des récurrences ont été inévitables. Comme en atteste les présences à plusieurs reprises de Christopher Nolan, David Fincher, Denis Villeneuve, Steven Spielberg ou encore Martin Scorsese. Et il faut bien admettre que le cinéma américain reste dominateur aujourd’hui, même si Hollywood ne brille pas toujours pour son originalité avec ses remakes, reboots et autres suites.

Evidemment de nombreux films manqueront malheureusement à ce top. On aurait aimé par exemple y ajouter des films comme Detroit, Dunkerque, Song to Song, Grave ou encore Billy Lynn. Mais l’année 2017 fut particulièrement riche, et il faut bien faire des choix. De plus, il s’agissait ici d’en donner pour tous les goûts. N’hésitez donc pas à nous dire quels films vous ont marqué ces dix dernières années et ceux que nous n’aurions pas cité ici.