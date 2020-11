Top des meilleurs génériques de fin des films du MCU

En ce qui concerne les films du Marvel Cinematic Universe, on parle souvent des fameuses scènes post-credits qui permettent de maintenir le spectateur sur son siège, même après que le film soit terminé. On parle moins de ses génériques de fin qui se sont améliorés au fil des années, démontrant la capacité du studio à captiver son public jusqu'au bout.

Captain America : Le Soldat de l'Hiver

Lorsque les frères Russo ont pris en main la suite de Captain America, personne ne s'attendait à ce qu'ils composent un film de super-héros qui se mélange parfaitement aux thrillers conspirationnistes que l'on retrouvait dans les années 70. La simple présence de Robert Redford au casting en était la preuve. Le générique de ce Captain America : Le Soldat de l'Hiver est donc fidèle au film, avec son thème musical volontairement pompeux, ses ombres chinoises présentant le casting, et son graphique qui rappelle les comics d'espionnage. Le résultat est bluffant graphiquement parlant.

Thor : Ragnarok

Ce n'est un secret pour personne : les deux premiers volets de Thor n'ont pas fait l'unanimité. En effet, si la présence de Chris Hemsworth en Dieu du Tonnerre a plu, ses films ne lui ont pas rendu justice. L'arrivée de Taika Waititi dans ce troisième épisode a donc changé la donne, puisqu'en plus d'engranger de fabuleux scores au box-office, il a enfin pu mettre la critique d'accord. Il est vrai que Thor : Ragnarok est très coloré, rappelant les pages du comic Flash Gordon. Le générique de fin va dans ce sens, tout en y rajoutant une musique qui rappelle les anciens jeux vidéo d'arcade.

Black Panther

Phénomène de l'année 2018, Black Panther a surtout le privilège d'être le premier long-métrage du MCU à être nommé à l'Oscar du meilleur film. Si sa structure scénaristique est assez classique, le film a su marquer les esprits grâce à des décors magnifiques, des costumes parfaitement représentatifs de ceux portés dans certains pays africains, et surtout grâce au charisme du regretté Chadwick Boseman. Marqué par une colorimétrie généralement violette, le générique de fin possède quelques ressemblances avec celui de Thor : Ragnarok. Toutefois, on ne peut que s'incliner devant le morceau All The Stars, interprété par le rappeur Kendrick Lamar, bien accompagné par la chanteuse SZA.

Ant-Man et la Guêpe

Les deux films de la saga Ant-Man ont cette particularité de savoir parfaitement ce qu'ils sont : des films de transition avant des épisodes du MCU bien plus importants (Captain America : Civil War pour le premier, Avengers Endgame pour le second). Ces longs-métrages ont donc très peu d'ambition, si ce n'est divertir son public en y ajoutant une certaine dose de légèreté face aux événements bien plus graves se déroulant dans cet univers. C'est pour cela que le générique de fin d'Ant-Man et la Guèpe est aussi génial car il a réussi à capter l'essence même du film : un immense terrain de jeu pour s'amuser comme des enfants. Ce n'est donc pas anodin que le casting soit présenté comme des figurines.

Avengers : Endgame

Avec ce film, on ne pouvait espérer plus belle conclusion aux aventures des Avengers contre leur ennemi Thanos. On a donc 2h30 de défouloir, conclu par une bataille finale dantesque dans lequel tous les héros que nous avons vus durant 11 ans s'unissent pour combattre le dangereux Titan. L'émotion est palpable, surtout que cette victoire est entachée par un douloureux sacrifice. Ce générique de fin d'Avengers Endgame fait donc office de best-of et de remerciements à tous ces personnages ainsi que les acteurs qui les interprètent. Il met surtout en gros plan les cinq Avengers d'origine, avec en conclusion l'inévitable Robert Downey Jr/Iron Man, celui grâce à qui tout a commencé en 2008. Fabuleux !