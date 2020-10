X-Men : le classement de tous les films de la saga

En 2000, Bryan Singer initiait cette franchise culte avec le tout premier « X-Men ». Vingt ans et treize longs-métrages plus tard, « Les Nouveaux mutants » a conclu cette saga emblématique de l’univers des comics, avec des hauts et des bas. 20 années de films plus ou moins convaincants classés du pire au meilleur.

13. X-Men Origins : Wolverine (2009)

Réalisé par Gavin Hood, il s’agit du premier film de la trilogie consacrée à Wolverine. Et c’est peut-être le pire film de toute la franchise X-Men. A tel point, que Hugh Jackman a failli raccrocher les griffes à la suite de ce premier spin-off de la saga. A la base, le film devait même initier d’autres spin-off centrés sur Tornade et Magneto. Mais l’échec critique du film a enterré ces projets pourtant alléchants.

12. Les Nouveaux mutants (2020)

Le film de Josh Boone a enregistré le pire score de toute la franchise au box-office. Ce tout dernier opus a rencontré d’énormes problèmes de production. Reporté sans arrêt, remodelé, remonté, le métrage n’est plus que l’ombre de lui-même. A travers un montage charcuté, l'histoire ne s'exprime pas totalement, tout reste assez bancal et l'univers manque de profondeur. Les Nouveaux Mutants était pourtant plein de potentiel, mais la Fox est passée à côté de son projet.

11. X-Men : Dark Phoenix (2019)

Après trois opus plutôt maîtrisés, et ce malgré Apocalypse très décevant, Simon Kinberg a la lourde tâche de conclure la nouvelle saga X-Men. Dark Phoenix est censé effacer l’échec de L’Affrontement final. Mais contre toute attente, Simon Kinberg parvient à faire pire que Brett Ratner. Malgré quelques séquences réussies (comme celle du train) Dark Phoenix est totalement désincarné, mécanique, attendu, téléphoné et globalement inintéressant. Il ne parvient pas à distiller quelconque âme, et passe à côté de ce que les fans veulent vraiment voir. Et pour un adieu à James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence et Nicholas Hoult, cela fait quand même peine à voir…

10. X-Men : L’Affrontement final (2006)

Après deux opus très réussis de Bryan Singer, le cinéaste laisse sa place à Brett Ratner. Ce dernier est chargé de conclure la trilogie culte X-Men. Malheureusement, ce troisième opus est le moins convaincant de la saga originelle. Malgré l'arrivée du Phoenix, personnage emblématique des comics, et la confrontation culte entre cette dernière et Wolverine, le film peine à totalement décoller. Malgré de nombreux mutants, dont certains inédits comme Multiple Man ou Le Fléau, X-Men L'Affrontement Final s'avère trop paresseux.

9. X-Men : Apocalypse (2016)

Après la claque X-Men : Days of Future Past, Bryan Singer revient derrière la caméra pour mettre en scène le troisième opus de la deuxième saga X-Men initiée avec X-Men Le Commencement. Malgré l'introduction du plus puissant mutant de l'univers Marvel, le grand méchant Apocalypse, sous les traits de Oscar Isaac, le film ne décolle jamais complètement. Mais globalement, le film annonce la fin de l’ère X-Men, notamment à cause d’une confrontation finale redondante et un scénario beaucoup trop attendu.

8. The Wolverine : Le Combat de l’immortel (2013)

Quatre ans après le premier film, James Mangold prend la suite et réalise un nouvel opus de Wolverine. Hugh Jackman connaît le rôle sur le bout des doigts, et se délocalise au Japon pour affronter Le Samouraï d'Argent, un de ses ennemis cultes. Le scénario permet d’aborder un arc narratif emblématique de Logan dans les comics. Sans être transcendant, ce deuxième opus permet d’oublier les écarts du premier film, et redonne de la saveur au mutant griffu. The Wolverine est un film ambitieux, qui manque seulement d'un soupçon de réussite.

7. Deadpool 2 (2018)

Deux ans après le premier film, c'est David Leitch qui prend la relève. Les attentes sont élevées. Deadpool 2 est censé être la quintessence de ce qui faisait la réussite du premier film. Malheureusement cette suite sent trop le réchauffé pour totalement convaincre. Alors oui c'est toujours fun, drôle et efficace, mais le rendu final manque d'ambition.

6. X-Men (2000)

Tout est parti d’ici, de cet instant, où Bryan Singer a posé les bases du genre super-héroïque au cinéma. C’est un film en avance sur son temps, qui, avec les Spider-Man de Sam Raimi, allait décider de l’avenir du film super-héroïque au cinéma. Malgré quelques défauts, le film introduit des personnages cultes, et un casting dantesque. Hugh Jackman en Wolverine, Patrick Stewart en Charles Xavier, Ian McKellen en Magneto, tout est superbe, tout est maîtrisé, tout est impressionnant. Bref, un classique.

5. Deadpool (2016)

Grâce à la motivation de Ryan Reynolds, Deadpool est revenu sur le devant de la scène, et l'écart de X-Men Origins Wolverine est enterré. Premier film X-Men classé R, Deadpool est une œuvre totalement décomplexée, fun, drôle et violente, qui permet de rendre hommage à ce personnage culte des comics. Plutôt fidèle au mercenaire sur le papier, Deadpool est un divertissement haut de gamme qui offrait un brin de fraicheur dans l’univers super-héroïque Marvel.

4. X-Men : Le Commencement (2011)

Matthew Vaughn, qui s'y connaît en adaptation de comics puisqu'il a déjà signé Kingsman et Kick-Ass, s'attaque à l'univers des X-Men en relançant la saga. Les personnages sont rajeunis : James McAvoy et Michael Fassbender remplacent les deux vétérans dans les rôles de Charles Xavier et Magnéto. Et ces derniers parviennent à recréer une alchimie impressionnante en prenant la relève avec énormément de conviction. Un retour aux origines salvateur qui permet d'avoir une véritable vision d'ensemble.

3. X-Men 2 (2003)

Trois ans après, Bryan Singer est de retour avec une suite encore meilleure que le premier. X-Men 2 déterre le passé de Wolverine, l'oppose à son créateur William Stryker, et offre une approche beaucoup plus sombre. Dès sa superbe séquence d'introduction avec Diablo, le thème est posé. Ponctué de grandes scènes d'action, notamment l'attaque du manoir, ce X-Men était longtemps considéré comme un des meilleurs films de super-héros de l'histoire du cinéma avant que le genre ne pullule.

2. X-Men : Days of Future Past (2014)

Bryan Singer est de retour à la franchise mutante. Pour l’occasion il décide de lier les deux sagas en réunissant l’ancien et le nouveau casting. Une idée ambitieuse, véritable rêve de fans exaucé, permettant de mettre en place un film meta parfaitement dosé, offrant des séquences d’action superbes et des références philosophiques profondes. Le film apporte beaucoup à la franchise X-Men, et permet également une introduction inoubliable de Vif Argent.

1. Logan (2017)

James Mangold vient conclure la saga Wolverine dans le sang, le sable et les larmes. Western contemporain, presque post apocalyptique, classé R, film intergénérationnel, Logan est incontestablement le meilleur film X-Men. D'une puissance inédite, le cinéaste vient mettre en scène le testament d'un personnage culte, interprété par Hugh Jackman, pendant 17 ans et 9 films. Les fans des comics ont été détruits par le final dantesque. Une œuvre complexe et superbe, mais également un regard sur le temps qui passe, sur la vie et la mort. Grandiose.