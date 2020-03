Le WTF de la semaine : le teaser de Corona Zombies est sorti et ça pique les yeux

Il fallait s'en douter. Un film « Corona Zombies » a déjà été tourné. Le film de zombies qui surfe sur l'épidémie est attendu en vidéo à la demande et en streaming dès le 10 avril. Voici le premier teaser.

Ce fut évidemment rapide. Full Moon Features a annoncé travailler sur un film Corona Zombies. Une série Z qui s'inspire de la pandémie du Covid-19 qui touche actuellement la planète entière. Le studio a même partagé la première bande-annonce. On s'attendait à un truc cheap, mais pas à ce point. Attention les yeux, risque de destruction neuronale.

Premières images gênantes pour Corona Zombies

Rendez-vous le 10 avril prochain en streaming et en VOD. Mais après ce premier trailer pas sur que vous ayez encore l'envie de le regarder. Le synopsis de Corona Zombies est extrêmement simple : « Le gouvernement est endormi. Les riches haussent les épaules. Pourtant un virus fait des victimes, qui se relèvent et tuent. Les gens qui se font tuer, se relèvent et tuent à leur tour. ». Bref, une grosse série Z. Et vu les images du trailer ça à l'air encore pire que ça...

Corona Zombies sera disponible sur les plateformes de divertissement numériques de Full Moon dès le 10 avril prochain. Le long-métrage a été tourné le mois dernier et est à la fin de sa phase de post-production.

Et cette petite bande-annonce a de quoi brûler les yeux. Un travail terriblement amateur, sans l'ombre d'un budget. On dirait limite le début d'un mauvais porno ou d'une publicité bon marché. Un teaser qui mériterait d'être repris par Malaise TV. Une blonde à la poitrine généreuse se balade allègrement à la recherche de papier toilette (super la vanne sur le PQ...), évidemment elle va tomber sur un terrible zombie contaminé au coronavirus. Zéro mise en scène, zéro intensité, zéro suspense. On se croirait de retour dans le kitch de La Nuit des Morts Vivants sans l'ambiance et le côté rétro-vintage appréciable. Bref, on vous laisse ci-dessus la bande-annonce, à vos risques et périls.