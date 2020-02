Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Arnaud Ducret et Philippe Rebbot partagent avec Mélanie Bernier l’affiche de « Mine de rien », comédie sociale et originale. Pour l’occasion, les deux premiers nous parlent de leurs films cultes dans cette interview « Plan culte ».

Dans Mine de rien, Arnaud Ducret fait partie des chômeurs du nord qui tentent de s’en sortir comme ils peuvent. Car dans la région, l’industrie minière (et pas que) a été particulièrement touchée. Et de la mine de charbon où travaillait son père, il ne reste plus grand chose. Avec un petit groupe de résistant, il va tout de même tout faire pour sauver ce lieu de mémoire, avec son compère Philippe Rebbot et Mélanie Bernier. Pour cela, une idée de génie leur vient : proposer un parc d’attractions artisanal au sein de la mine désaffectée pour empêcher sa destruction.

Mine de rien, la comédie sociale bientôt culte ?

Avec Mine de rien Mathias Mlekuz propose une comédie sociale touchante, portée par des personnages avant tout attachant. Arnaud Ducret et Philippe Rebbot donc, se présentent comme deux papas un peu losers, mais jamais vraiment antipathique.

A l’occasion de la sortie du film, récompensé du Prix du Public au Festival de l’Alpe d’Huez 2020, nous avons rencontré les deux comédiens pour une interview « Plan culte » (à découvrir en une de l’article). De leurs angoisses devant Shining, à Star Wars qu’ils ne comprennent pas, en passant par le monde des Bronzés dans lequel ils voudraient vivre, ils nous disent tout sur leurs films cultes, et pourquoi Mine de rien pourrait rentrer dans cette catégorie…

Mine de rien est à découvrir dans les salles à partir du 26 février 2020.