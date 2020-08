Le Plan Culte de Ramzy Bedia (Les Blagues de Toto) : Rocky, Avatar, La Planète des singes...

A l'occasion de la sortie de "Les Blagues de Toto", adaptation par Pascal Bourdiaux des bandes dessinées de Thierry Coppée, nous avons rencontré Ramzy Bedia pour un Plan Culte. Le comédien nous dévoile ses films cultes dans la vidéo ci-dessus.

Les Blagues de Toto sur grand écran

A l'origine, les blagues de Toto ce sont, tout simplement, des blagues qu'on se raconte enfant. De là, Thierry Coppée a tiré une bande dessinée. On y suit un jeune garçon appelé Toto adepte de bêtises en tout genre. Les albums ont connu un grand succès puisque plus de 5 millions d'exemplaires ont été vendus. De quoi donner envie à Pascal Bourdiaux d'adapter la bande dessinée au cinéma avec Les Blagues de Toto, trois ans après avoir signé Boule & Bill 2.

On retrouve donc le jeune Toto qui n'a aucune envie d'aller à l'école. Bien obligé de faire acte de présence, il s'occupe en faisant rire ses copains, au grand dam de madame Jolibois, sa nouvelle institutrice. Mais c'est sans comparaison avec une véritable catastrophe qu'il cause lors de l'inauguration du musée du patron de son père, en renversant une sculpture. Si tout porte à croire qu'il est le responsable, Toto n'en démord pas : pour une fois, ce n'était pas lui... Et il compte bien le prouver.

Les films cultes de Ramzy Bedia

Film familial par excellence, qui aborde également une thématique sociale, Les Blagues de Toto réunit notamment Guillaume De Tonquédec et Anne Marivin dans les rôles des parents de Toto. Ce dernier est interprété par Gavril Dartevelle, tandis que Ramzy Bedia joue Roger Justin-Petit, le patron du père de Toto. Fervent supporter du PSG, et puisque Gavril Dartevelle fait partie de l'équipe junior, c'est au Parc des Princes que nous avons rencontré Ramzy Bedia pour un nouveau Plan Culte ! Du film culte de son enfance à celui qu'il ne comprend pas, en passant par le film culte dans lequel il aimerait vivre, Ramzy nous parle de La Planète des singes, Rocky ou encore Avatar. La vidéo est à découvrir en une de l'article.

Les Blagues de Toto sortira le 5 août 2020 dans les salles. Découvrez ici la bande-annonce.