Van Damme, La La Land et La Soupe au choux : le Plan Culte de Malik Bentalha

Malik Bentalha donne sa voix à Sonic dans « Sonic, le film », en salles le 12 février 2020. L’occasion pour nous de le rencontrer et de lui soumettre notre Plan Culte. L’acteur et humoriste de 30 ans s’est prêté au jeu et nous a livré son petit panthéon personnel…

À l’affiche de Sonic, le film, au cinéma le 12 février, Malik Bentalha donne sa voix au petit hérisson bleu, le héros le plus inattendu et le plus rapide de l’histoire du jeu vidéo. Un personnage culte à qui Malik Bentalha apporte une identité vocale inédite et amusante. L’acteur et humoriste français n’en est pas à sa première expérience de doublage de personnages animés : en 2013 il était Squishy dans Monstres Academy, et Victor dans Ballerina en 2016. Il faut au moins ça pour donner indirectement la réplique à un géant comme Jim Carrey, qui incarne le Dr Robotnik dans le film. À l’occasion de la sortie du film, nous avons eu la chance de rencontrer Malik Bentalha et de pouvoir lui soumettre notre Plan Culte.

« La Vie est belle de Roberto Benigni me fait pleurer »

Malik Bentalha est devenu ces dernières années un visage bien connu de la comédie française, avec des films comme Pattaya, Taxi 5, ou tout récemment Le Doudou et Jusqu’ici tout va bien, comédies dans lesquelles il partage respectivement l’affiche avec Kad Merad et Gilles Lellouche. Il est par ailleurs présent sur scène, avec une tournée de sons one-man-show Encore qui s’est conclue en 2019, il fait aussi partie depuis 2019 de la troupe des Enfoirés…

Croyez-le ou non, cette activité frénétique ne l’empêche pas de voir des films ou d’oublier ses premiers amours de cinéphile. Que ce soit Steven Spielberg, Luc Besson ou Christopher Nolan, Malik Bentalha est un amoureux des réalisateurs à grand spectacle, mais aussi un spectateur bouleversé par La La Land ! Et comme pour beaucoup d’autres, la fin d’un certain film culte lui a aussi échappé… L’acteur fait ainsi une large revue des ses films cultes (vidéo en tête d’article), en expliquant aussi en quoi Sonic, le film peut lui aussi devenir un long-métrage culte.

Sonic, le film est en salles le 12 février 2020.