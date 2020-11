007 : les James Bond rendent hommage au regretté Sean Connery

Sean Connery est décédé le 31 octobre 2020, après une carrière sur grand écran débutée dans les années 50. L'ancien James Bond laisse un énorme vide dans le septième art. Ses différents successeurs lui ont rendu des hommages touchants.

Au revoir Sean Connery

Il avait 90 ans. Il était un acteur de légende et avait une carrière impressionnante. C'était Sean Connery. L'acteur britannique, notamment célèbre pour avoir campé James Bond, est décédé samedi 31 octobre, sur son lieu de résidence aux Bahamas. Les fans de 007 pleurent sa disparition, et le monde du cinéma est troublé par le décès de ce mythe du septième art. De nombreux hommages ont eu lieu pour honorer la mémoire de l'acteur écossais. Aujourd'hui, ce sont les différents James Bond qui réagissent.

Sean Connery a en effet été le premier visage de James Bond. Un rôle culte qu'il a endossé à sept reprises, de 1962 à 1983. Il a été le plus classe des agents secrets dans James Bond contre Dr No (1962), Bons baisers de Russie (1963), Goldfinger (1964), Opération Tonnerre (1965), On ne vit que deux fois (1967), et dans Les Diamants sont éternels (1971). On le retrouve une dernière fois dix ans plus tard dans Jamais plus Jamais en 1983, un épisode non-officiel, alors que Roger Moore était le James Bond de l'époque.

Hommages de James Bond à James Bond

Évidemment, les différents interprètes de James Bond ont réagi à la mort de Sean Connery. Ses successeurs ont tous pris le temps de laisser un petit mot à leur maître incontesté. Pierce Brosnan, qui a campé l'agent secret à 4 reprises de 1995 à 2002, était un énorme fan de Sean Connery. C'est ému qu'il a rendu hommage sur son compte Instagram à son mentor :

Sir Sean Connery, enfant, vous étiez mon plus grand James Bond, mais également en tant qu'homme qui est lui-même devenu James Bond. Vous avez jeté une ombre de splendeur cinématographique qui vivra éternellement. Vous avez ouvert la voie à tous ceux qui ont suivi vos pas emblématiques. Chacun notre tour, on vous a regardé avec respect et admiration, alors que nous avancions avec nos propres interprétations du rôle. Vous étiez puissant à tous les égards, en tant qu'acteur, en tant qu'homme, et le resterez jusqu'à la fin des temps. Vous avez été aimé du monde entier, et vous nous manquerez. Que Dieu vous bénisse, reposez-vous maintenant, soyez en paix.

Lorsque Sean Connery s'est temporairement éloigné de la franchise James Bond, il a été remplacé par George Lazenby en 1969 dans Au Service de sa Majesté. Sean Connery est revenu par la suite pour reprendre le rôle dans Les Diamants sont éternels. George Lazenby a également rendu hommage à Sean Connery sur Instagram :

Il y a quelques semaines à peine, je souhaitais à Sean le meilleur pour son 90e anniversaire. Maintenant, je suis très triste de présenter mes condoléances à sa famille et ses amis. Bien sûr, Sean Connery en tant que James Bond m'a personnellement inspiré. J'ai rencontré Sean à quelques reprises et je suis ravi qu'il ait donné à mon film Bond, Au Service secret de sa Majesté, son sceau d'approbation. Mais son travail allait bien au delà de Bond : dans les oeuvres de charité, dans la famille, dans la politique et dans le golf. Un homme de cœur. Un grand acteur, un grand homme et un artiste sous-estimé nous a quittés. Mes pensées vont aux enfants et aux petits-enfants de Lady Micheline et Sean.

Timothy Dalton, qui campe l'agent 007 dans Tuer n'est pas Jouer en 1987 et dans Permis de Tuer en 1989, a également évoqué la mort de Sean Connery dans une brève déclaration au New York Times :

Sean était une présence merveilleuse. Un grand homme de premier plan.

Enfin, le dernier Bond en date, Daniel Craig, est lui aussi revenu sur le décès de Sean Connery. Le comédien, qui campe l'agent 007 depuis 2006, et ce à travers 5 films, a lui aussi honoré sa mémoire :

Sir Sean Connery restera dans les mémoires comme Bond et bien plus encore. Il a défini une époque et un style. L'esprit et le charme qu'il dépeint à l'écran se mesurent en mégawatts. Il a aidé à créer le blockbuster moderne. Il continuera à influencer les acteurs et cinéastes pour les années à venir. Mes pensées vont à sa famille et ses proches. Où qu'il soit, j'espère qu'il y a un terrain de golf.

Sean Connery a pris sa retraite d'acteur en 2003, à la suite de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Depuis, il résidait aux Bahamas et profitait de sa retraite. Selon son fils, Sean Connery était malade depuis un certain temps déjà. Il est décédé dans son sommeil de la nuit du 31 octobre au 1er novembre.