10 ans après, ce chef-d'œuvre du cinéma d'horreur va avoir une suite très attendue

L'excellent film d'horreur "It Follows" va avoir droit à une suite. Le réalisateur David Robert Mitchell et l'actrice Maika Monroe seront de retour pour ce prochain film titré "They Follow".

It Follows : cette merveille horrifique

C'est le genre d'annonce qu'on n'attendait pas. Pourtant, la société de production et de distribution indépendante américaine Neon a lâché une petite bombe en annonçant la suite d'It Follows. Présenté d'abord au festival de Cannes en 2014 dans la sélection e la Semaine de la critique, avant de remporter le Prix de la critique internationale au Festival du cinéma américain de Deauville 2014, le film d'horreur It Follows est arrivé dans nos salles en début d'année 2015. On découvrait alors une vraie pépite du cinéma d'horreur portée par un concept de génie.

Maika Monroe - It Follows ©Metropolitan Filmexport

L'histoire d'It Follows se déroule à Détroit et suit une bande d'adolescents. L'héroïne, Jay, après avoir fait l'amour avec son petit ami, se réveille attachée à un fauteuil roulant. Son compagnon lui avoue alors qu'il lui a transmis une malédiction. Désormais, elle sera la seule à voir une étrange créature qui prend l'apparence de personnes âgées et qui va marcher vers elle jusqu'à la tuer. Pour se débarrasser de cette malédiction, Jay devra à son tour faire l'amour avec quelqu'un pour la transmettre.

La grande force d'It Follows est l'ambiance proposée par David Robert Mitchell. Avec son esthétique bleutée, une sensation parfois d'onirisme se fait ressentir dans ce Détroit quasi-fantôme. La bande originale de Disasterpeace y participe également. Tandis que le réalisateur offre une mise en scène intelligente pour créer un sentiment d'angoisse plutôt que d'effrayer avec une quantité de jumpscares. L'idée d'un danger invisible pour tous, et qui ne s'arrêtera jamais, est enfin une proposition géniale. Et il y a bien sûr un sous-texte évident, mais utile, sur l'Amérique puritaine.

Maika Monroe et David Robert Mitchell se retrouvent pour They Follow

Neon a donc annoncé cette suite titrée They Follow. La première affiche teaser indique "C'est partout", ce qui sous-entend qu'il n'y aura plus une seule entité qui suit un personnage, mais bien plus. David Robert Mitchell est de retour à la réalisation et l'écriture. Mais surtout, Maika Monroe, qu'on découvrait avec It Follows, est confirmé pour reprendre le rôle de Jay. L'actrice, qu'on affectionne particulièrement, a pu être vue dans d'autres films de genre assez intéressants. Aux côtés de Timothée Chalamet dans Hot Summer Nights (2019), ou dernièrement dans Watcher (2022).

They Follow devrait entrer en production en 2024. Aucune date de sortie n'a été indiquée pour le moment.