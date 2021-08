10 Cloverfield Lane sur Netflix : le clin d'œil caché de J.J. Abrams

J.J. Abrams adore glisser des messages dans ses œuvres ! Dans 10 Cloverfield Lane, le producteur a glissé un hommage particulier. L'avez-vous remarqué ?

Le deuxième film de la franchise Cloverfield

10 Cloverfield Lane débarque sur les écrans français en mars 2016. Le film tourné dans le plus grand des secrets s'inscrit comme le deuxième volet de la franchise Cloverfield. Développé à partir d'un premier script intitulé The Cellar, il change de nom sous la production de Bad Robot. Le film de science-fiction post-apocalyptique américain nous amène dans un bunker souterrain. On y suit une jeune femme qui se réveille là après avoir eu un accident de voiture. Elle y fait la connaissance de deux hommes. Ces derniers lui racontent qu'un événement les a obligés à vivre sous la surface de la Terre, qu'ils qualifient d'inhabitable.

Le huis clos confirme son lien avec la saga Cloverfield dans ses dernières minutes, lorsque le personnage de Mary Elizabeth Winstead s'aventure au-dehors.

Le film est salué par la critique et remporte un certain succès avec 110 millions de dollars de recettes mondiales. Le film produit par J.J. Abrams sera suivi par un troisième volet, The Cloverfield Paradox (dispo sur Netflix).

10 Cloverfield Lane : le clin d'œil de J.J. Abrams

Les fans de la première heure l'auront sans doute remarqué : J.J. Abrams insère des clins d'œil personnels dans toutes ses œuvres. En plus de références à d'autres films, il place systématiquement un clin d'œil à son grand-père qui lui a transmis sa passion pour le cinéma et lui a offert sa première caméra super-8.

10 Cloverfield Lane ne fait pas exception à la règle. Ainsi, au début du film, Michelle fait le plein dans une station essence appelée Kelvin. Ce nom revient dans plusieurs films réalisés ou produits par J. J. Abrams. Et pour cause, c'est le nom de son grand-père : Harry Kelvin. Dans le film Mission Impossible 3, Tom Cruise intercepte une lettre destinée à H. Kelvin.