10 jours encore sans maman : Franck Dubosc au bout du rouleau dans le trailer

La galère continue pour Antoine (Franck Dubosc) dans "10 jours encore sans maman", la suite de la comédie "10 jours sans maman" sortie en 2020. Découvrez ci-dessus la bande-annonce enneigée !

10 jours encore sans maman : la galère recommence

Sortie en février 2020, la comédie 10 jours sans maman avait connu un joli succès dans les salles françaises. En effet, elle avait attiré plus d'un million de spectateurs, et en aurait sûrement attiré bien plus si les salles de cinéma étaient restées ouvertes (le film est sorti un mois avant la fermeture dû à la crise sanitaire). Quoiqu'il en soit, ce beau succès a permis l'élaboration d'une suite, sobrement intitulée 10 jours encore sans maman, qui sortira le 12 avril prochain.

Toujours réalisé par Ludovic Bernard et porté par Franck Dubosc, le long-métrage se déroule deux ans après le premier.

Après avoir été licencié de son poste de DRH dans une grande enseigne de bricolage, Antoine (Franck Dubosc) a décidé de s'occuper de ses quatre enfants à la maison. Cependant, sa femme Isabelle (Aure Atika) est très occupée par son nouveau travail d'avocate, ce qui le laisse la plupart du temps seul pour s'occuper de la famille. Après deux ans de ce nouveau mode de vie, Antoine commence à se sentir épuisé par les exigences constantes de sa petite famille. C'est pourquoi il voit les 10 jours de vacances à la montagne comme une occasion en or pour se reposer.

Cependant, lorsque le cabinet d'Isabelle obtient une affaire importante, elle n'a d'autre choix que de laisser Antoine partir seul au ski avec les enfants pendant 10 jours, sans la présence de leur mère. Et le séjour ne va pas être de tout repos pour Antoine, comme le révèle la bande-annonce du film !