11 septembre : Apple TV+ annonce un documentaire exceptionnel

Apple TV+ vient d'annoncer la mise en ligne prochaine d'un documentaire exceptionnel sur le 11 septembre. Il s'attardera sur les douze heures qui ont suivi l'attaque, et présentera des témoignages et photos inédites de la Présidence américaine.

11 septembre : vingt ans déjà

Dans un peu plus de deux mois, cela fera vingt ans que les avions détournés par des terroristes d'Al-Qaïda ont percuté les tours jumelles du World Trade Center à New York, et le Pentagone à Washington, faisant près de 3000 morts. Ces images gravées à jamais dans les mémoires de millions de personnes à travers le monde, ont fait l'objet d'un très grand nombre de documentaires, dont le percutant New York : 11 septembre de Jules et Gédéon Naudet sorti en 2002. Et à l'occasion des vingt ans de ce triste anniversaire qui a marqué un véritable tournant dans l'Histoire, de nouvelles oeuvres sont à attendre.

Apple TV+ annonce un documentaire inédit

Le géant Apple a en effet annoncé aujourd'hui le documentaire 11 septembre - Dans la cellule de crise du Président. Comme son nom l'indique, le documentaire d'Apple TV+ et de la BBC racontera les évènements survenus dans les heures qui ont suivi l'attentant, au plus près de la Présidence. Il sera raconté par l'acteur Jeff Daniels.

George W. Bush & Dick Cheney © DR

Comme expliqué par Apple TV+, ce documentaire bénéficiera pour la première fois des témoignages des hauts responsables garants de la nation. Il s'attardera sur les douze heures qui ont suivi l'attaque du 11 septembre, offrant un aperçu rare et unique des dilemmes créés par des décisions à prendre dans l'urgence.

Le documentaire présentera les témoignages inédits de plusieurs personnalités. Parmi elles : George W. Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice et Colin Powell. On entendra également les témoignages du Colonel Mark Tillman, pilote d'Air Force One. En outre, le documentaire rassemblera plus de 200 photos jamais publiées auparavant. De celles prises par les photographes qui suivaient chacun des mouvements de George W. Bush et Dick Cheney ce jour-là, à des images d’archives.

11 septembre - Dans la cellule de crise du Président sera disponible sur Apple TV+ au mois de septembre, à une date encore inconnue.