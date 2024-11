15 ans après sa sortie, ce film culte aux 8 Oscars devrait avoir une suite

Il y a seize ans, "Slumdog Millionaire" sortait au cinéma et marquait les esprits. Désormais, nous apprenons qu’une suite de l’histoire centrée sur Jamal est bien partie pour voir le jour.

Slumdog Millionaire, un film iconique signé Danny Boyle

Sorti en 2008, Slumdog Millionaire est l’un des titres iconiques de la riche filmographie de Danny Boyle. Le long-métrage s’intéresse à Jamal, un orphelin de 18 ans qui habite dans les taudis de Mumbai. Un jour, celui-ci décide de participer à la version indienne de Qui veut gagner des millions ? Alors qu’il est arrivé à la dernière question de l’épreuve, la police l’arrête en l’accusant d’avoir triché. Jamal plonge alors dans son passé pour expliquer d’où lui sont venues les réponses aux précédentes questions.

Le film de Danny Boyle a été un très gros succès à sa sortie. Selon les chiffres de Box Office Mojo, il a récolté plus de 378 millions de dollars dans le monde, pour un budget de 15 millions. Il a également fait très fort aux Oscars, remportant huit statuettes ! Dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. La cote de popularité de Slumdog Millionaire est encore très haute aujourd’hui. Or, les aventures de Jamal ne sont sans doute pas terminées.

Un accord trouvé pour produire une suite

Variety nous apprend que la société de production Bridge7 a acquis les droits pour un Slumdog Millionaire 2. Elle a trouvé un accord avec Celador, qui avait produit le premier volet. Basée à Los Angeles, Bridge7 a été récemment formée et entend produire des films centrés sur « des histoires humaines universelles, avec des personnages et des mondes variés. » Annonçant l’accord trouvé, la société a rendu hommage au film de Danny Boyle :

Certaines histoires restent avec nous bien longtemps après le générique de fin, et Slumdog Millionaire est sans aucun doute l’une d’elles. Son intrigue est universelle, transcendant les frontières culturelles et géographiques, et le film incarne le genre d’histoires que nous aimons – celles qui mélangent le divertissement avec de profondes expériences humaines.

Bridge7 et Celador devraient donc travailler ensemble pour donner vie à Slumdog Millionaire 2. Paul Smith, le président international de Celador, a déclaré être impatient de collaborer avec la société basée à Los Angeles afin de raconter « le prochain chapitre du voyage de découverte de Jamal. »

Un projet qui n’en est encore qu’à ses débuts

Si le film se concrétise bel et bien, Slumdog Millionaire 2 devrait donc être de nouveau centré sur Jamal. Dans le premier film, c’est Dev Patel qui incarnait le jeune homme. On ne sait pas encore si l’acteur britannico-indien reprendra son rôle dans l’éventuelle suite. Il en va de même pour Freida Pinto, qui jouait Latika dans le film original.

Variety ne mentionne pas non plus si Danny Boyle est prêt à repasser derrière la caméra pour Slumdog Millionaire 2. Le projet n’en est encore qu’à ses débuts, et il est donc encore trop tôt pour avoir plus de détails sur le film. Il faudra donc patienter pour avoir plus de réponses à nos questions.