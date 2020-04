16 States : Le réalisateur du remake d'Evil Dead va diriger un film de zombie

Après une parenthèse pour réaliser "Millénium : Ce qui ne me tue pas", Fede Alvarez revient enfin au cinéma d'horreur. Le genre qui l'a révélé et dans lequel il a déjà fait des merveilles. Pour son prochain projet, il sera question de zombies et d'une mère à la recherche de sa famille.

C'est l'une des plus grandes promesses du cinéma horrifique et on attend qu'il revienne au genre très rapidement. L'uruguayen Fede Alvarez, petit poulain de Sam Raimi, a largement montré ce qu'il savait faire avec son remake d'Evil Dead. En optant pour une approche un peu plus premier degré par rapport à la trilogie originale, il a réussi à sortir une vraie bonne péloche qui n'avait pas peur de faire des tâches. On a ensuite compris qu'il avait vraiment un talent fou quand il a livré le suffocant Don't Breathe, un étonnant film entre les murs d'une maison qui réserva des très mauvaises surprises aux personnages principaux. Dommage qu'Alvarez se soit un peu perdu avec Millénium : Ce qui ne me tue pas mais on sait qu'il faudra surveiller quand il reviendra au cinéma d'horreur. Ce jour est d'ailleurs venu ! Deadline rapporte qu'il va réaliser pour Liongates un film d'horreur titré 16 States.

16 States, encore une histoire de zombies

Le projet a été convoité de multiples parts mais c'est bien le studio derrière la saga Saw qui a remporté les enchères. Écrit par John Requa et Glenn Ficarra, 16 States dépeint une pandémie qui transforme les gens en zombies. Pas le sujet le plus adéquat en ces temps qui courent mais c'est au moins l'assurance de savoir qu'Alvarez revient au cinéma de genre. Les informations sur le scénario sont maigres, nous savons seulement que le film va suivre une mère. qui tente de retrouver sa famille alors que le monde s'est écroulé. Il paraîtrait que 16 States aurait un petit goût de Je Suis une légende dans le ton. Reste à espérer que ça sera mieux que la très dispensable adaptation avec Will Smith...

Aucun nom n'est avancé pour le scénario à l'heure actuelle. Avec le talent qui est le sien, Alvarez sera le principal atout de ce projet, qui ne débordera sûrement pas d'originalité dans le traitement (tant de choses ont été faites avec les zombies...) mais qui pourrait nous proposer quelques séquences bien tendues. On attend que ça et ce sera suffisant pour faire notre bonheur.