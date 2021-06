1917 : un acteur majeur du MCU aurait pu jouer dans le film

Sorti en 2020, "1917" a marqué les esprits par ses prouesses techniques. Le film a aussi permis de révéler au grand public ses deux principaux acteurs, George MacKay et Dean-Charles Chapman. Mais un autre acteur beaucoup plus réputé aurait pu tenir le rôle de ce dernier.

1917, une expérience immersive impressionnante

Sorti début 2020, 1917 a impressionné. Son intrigue nous fait suivre deux jeunes soldats britanniques au cœur des tranchés de la Première Guerre mondiale. Les Premières Classes Schofield et Blake se voient confier une mission d’une importance capitale, mais presque impossible à remplir. Ils sont chargés de porter un message qui pourrait sauver la vie de centaines d’autres soldats, dont le propre frère de Blake. Pour cela, alors que le temps presse, ils doivent s’enfoncer dans les lignes ennemies…

1917 a surtout marqué le public et les critiques grâce à la manière dont il a été filmé. La particularité du film de Sam Mendes repose sur le fait qu’il a été tourné comme un plan-séquence géant. On ne voit ainsi à l’écran qu’un plan continu sur les principaux protagonistes. Si l’expérience s’avérait risquée, la maîtrise de Roger Deakins, le légendaire directeur de la photographie à l’œuvre sur le long-métrage, en a fait une expérience impressionnante. Mais c’est au départ au grand-père de Sam Mendes que l’on doit l’histoire.

Un film personnel pour Sam Mendes

1917 se distingue dans la carrière de Sam Mendes puisqu’il s’agit du premier film du réalisateur dont il est aussi crédité au scénario. Le cinéaste a écrit le script avec Krysty Wilson-Cairns. Et une explication particulière explique la présence de Mendes à l’écriture. À la fin du long-métrage, on peut voir que 1917 est dédié à la mémoire du grand-père du réalisateur, Alfred H. Mendes. Et l’histoire du film a en fait été inspirée de sa véritable expérience.

Lorsqu’il n’avait que 17 ans, il a été envoyé combattre pendant la guerre, en 1916. Son travail consistait à porter des messages à travers le no man’s land, tout comme Schofield et Blake dans le long-métrage. Et si l’intrigue de 1917 n’est pas une histoire vraie à proprement parler, elle a été imaginée par Sam Mendes d’après ses souvenirs d’enfance. À cette époque, son grand-père lui contait ses missions lors de la guerre. Des années plus tard, le réalisateur a décidé de s’en inspirer pour en tirer un scénario lui rendant hommage.

Tom Holland aurait pu jouer dans 1917

Lorsque Sam Mendes a commencé à réfléchir aux acteurs qui pourraient porter 1917, le réalisateur a imaginé Tom Holland dans le rôle du Première Classe Blake. Ce dernier aurait alors une nouvelle fois retrouvé Benedict Cumberbatch, qui y joue le colonel Mackenzie. Les deux acteurs sont tous les deux membres du MCU, au sein duquel Holland incarne Spider-Man et Cumberbatch Dr Strange. Ils ont également partagé l’affiche de The Current War.

The Current War © LEONINE DISTRIBUTION GMBH

Mais Holland avait un calendrier chargé au moment où les prises de vues de 1917 étaient prévues. Il devait tourner Spider-Man : Far From Home et les deux derniers Avengers. Et alors que Cumberbatch a réussi à se libérer pour son bref rôle, Holland n’a pas pu s’engager pour jouer Blake, un rôle qui lui aurait demandé plus de temps.