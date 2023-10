"Le budget allait être de plus de 200 millions" : David Fincher parle de son remake avorté de 20 000 lieues sous les mers

Il y a dix ans, le gouvernement australien annonçait en grande pompe un projet cinématographique qui avait de quoi faire rêver : un long-métrage adapté du Vingt Mille Lieues sous les mers de Jules Verne par David Fincher. Produit par les studios Disney, il s'agissait alors de la plus grosse production cinématographique jamais tournée en Australie. Hélas, le projet est tombé à l'eau, et depuis 2016 (avec l'annonce de James Mangold à la barre), aucune nouvelle du film n'a émergé du côté des studios Disney.

Actuellement à Paris pour une rétrospective qui lui est consacrée à la Cinémathèque Française, David Fincher a tenu une masterclass ce samedi 14 octobre, après la projection d'un de ses films, Zodiac. C'est lors d'une session de questions/réponses avec le public que le cinéaste a répondu à question à propos de son Vingt Mille Lieues sous les mers avorté. Il a expliqué pourquoi le projet ne s'était jamais fait, mais également les ambitions qu'il avait :

J'aurais bien aimé que ça voit le jour (...) aux dernières nouvelles, c'est toujours en projet du côté de Disney, avec James Mangold aux manettes. Nous, on voulait partir du roman de Jules Verne et faire un film qui parle de l'impérialisme blanc, à l'intérieur d'un cocon Disney. C'était une drôle d'idée quand on y pense. Finalement, le budget allait être de plus de 200 millions de dollars, et je ne voulais pas caster une star américaine blanche pour incarner le héros (...) ça a pris deux ans de ma vie et je ne reviendrai pas en arrière. Les envies de Disney ont probablement évolué depuis (...) Mais je dois dire que j'ai réalisé cet épisode de Love, Death & Robots appelé Bad Travelling, tout en CGI, et j'ai pu assouvir mon envie de faire une bataille de crabes !