2001 L'Odyssée de l'espace : un mystérieux monolithe vient d'être découvert aux USA

Un étrange monolithe en métal vient d'être découvert en plein milieu du désert de l'Utah aux États-Unis. Certainement une œuvre d'art anonyme, cette trouvaille rappelle évidemment le film de Stanley Kubrick : « 2001 : L'Odyssée de l'Espace ».

2001 : L'Odyssée de l'Espace – classique des classiques

En 1968, Stanley Kubrick réalise l'un des plus grands films de science-fiction de tous les temps. Plus de cinquante ans après sa sortie, 2001 : L'Odyssée de l'Espace est toujours une énorme référence du septième art et du monde de la science-fiction. Un film culte, immémorial, souvent recopié mais jamais égalé. Bref, un chef d’œuvre comme on en fait plus.

2001 : L'Odyssée de l'Espace ©Warner Bros Studios

Nommé à une seule reprise aux Oscars, 2001 : L'Odyssée de l'Espace avait rapporté plus de 65 millions de dollars au box-office. Pour un budget de 12 millions. Presque vingt ans après sa sortie, en 1985, Peter Hyams a mis en scène une suite intitulée 2010 : L'Année du Premier Contact. Un deuxième opus méconnu, qui n'atteint pas la maîtrise du génie de Kubrick, mais ne déshonore pas pour autant sa réputation. 2001 : L'Odyssée de l'Espace est notamment connu pour son célèbre monolithe. Une pierre étonnante au centre de l'intrigue.

Un véritable monolithe découvert dans le désert de l'Utah

Décidément, cette année 2020 est pleine de surprises. C'est un peu comme si la fiction passait son temps à rattraper la réalité. Après la pandémie mondiale façon Contagion, voilà maintenant qu'un monolithe est apparu comme par magie dans l'Utah, aux États-Unis. Les extraterrestres sont-ils sur le point de débarquer ?

Ce sont des biologistes en hélicoptère qui ont repéré cet étrange objet dissimulé dans un canyon dans le désert de l'Utah. Le pilote de l'appareil, Bret Hutchings a témoigné de cette découverte. Il explique que ce sont ses passagers qui ont remarqué le monolithe. Évidemment, ils ont décidé d'aller le voir de plus près.

Ce mystérieux monolithe se dresse au milieu du désert, mesure 10 à 12 pieds (un peu plus de 3m) et a une structure métallique brillante. L'objet crée un étonnant contraste avec le reste de l'environnement. Bien sûr, ce monument évoque inévitablement les souvenirs de 2001 : L'Odyssée de l'Espace, et le puissant monolithe du film. Bret Hutchings n'a pas pu s'empêcher d'y faire référence dans l'une de ses déclarations : « Nous plaisantions sur le fait que nous pourrions tous êtres aspirés par cet objet ». Comme dans le film de Stanley Kubrick.

Bien évidemment, la thèse des extraterrestres est l'aspect folklorique de la situation. Il est fort probable que ce soit l’œuvre d'un artiste contemporain anonyme ou l'hommage poussé d'un énorme fan de 2001 : L'Odyssée de l'Espace. Bref, ce monolithe est en tout cas une découverte cocasse et inattendue, qui risque de faire jaser les théoriciens du complot extraterrestre.