21 films du Studio Ghibli débarquent sur Netflix en 2020 : découvrez l’agenda

Excellente nouvelle pour les amateurs de cinéma d’animation ! Netflix vient d’annoncer l’arrivée prochaine de 21 films du Studio Ghibli. Découvrez tous les détails ci-dessous.

C’est probablement la meilleure nouvelle de ce début d’année 2020 si vous êtes abonnés à Netflix : 21 films du Studio Ghibli, le célèbre studio japonais, vont être mis en ligne à partir du 1er février partout dans le monde, par le biais du distributeur Wild Bunch International. Pour la première fois, ce catalogue étoffé de films du Studio Ghibli sera sous-titré en 28 langues et doublé dans près de 20 langues. De quoi tomber ou retomber en amour pour ces chefs-d’oeuvre d’animation. Découvrez les dates de mise en ligne ci-dessous.

Studio Ghibli sur Netflix : l’agenda

Le 1er février 2020

Le Château dans le ciel (1986)

Mon voisin Totoro (1988)

Kiki la petite sorcière (1989)

Souvenirs goutte à goutte (1991)

Porco Rosso (1992)

Je peux entendre l’océan (1993)

Les Contes de Terremer (2006)

Le 1er mars 2020

Le 1er avril 2020

Depuis sa création en 1985, le Studio Ghibli, créé par Isao Takahata et Hayao Miyazaki, deux maîtres de l’animation japonaise, a produit vingt-trois longs-métrages mondialement salués par le public et la critique. Étant donné que le bouleversant Le Tombeau des Lucioles figure déjà dans le catalogue Netflix, seul La Tortue rouge sorti en 2016, qui est une co-production, n’est pas encore disponible sur la plateforme.

Cette arrivée massive du catalogue du Studio Ghibli sur Netflix est une belle manière de patienter en attendant l’arrivée prochaine du nouveau long-métrage d’Hayao Miyazaki, How Do You Live ?, qui ne possède toujours pas de date de sortie définitive, même s’il avait, dans un premier temps, été annoncé pour les jeux olympiques d’été de 2020.