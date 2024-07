24 heures chrono bientôt de retour, mais pas comme on l'imaginait

La série culte "24 heures chrono" portée par Kiefer Sutherland continue d'inspirer à Hollywood. Une adaptation en film serait désormais en préparation, dix ans après le revival de 2014.

24 heures chrono, la série culte n'est pas enterrée

Série phare des années 2000, 24 heures chrono (2001-2010) est une œuvre ancrée dans la culture populaire. Son concept a passionné les spectateurs en proposant un récit en quasi-temps réel. Du moins pour la saison 1, puisque par la suite les scénaristes ont pris plus de liberté - le temps de certains trajets étant moins réaliste. Reste que chaque saison se déroulant sur 24 heures, la proposition créait naturellement une tension forte avec une multitude de rebondissements. Rappelons que la série imagine une menace terroriste à laquelle la CTU (Cellule anti-terroriste) et Jack Bauer (Kiefer Sutherland) doivent faire face.

24 heures chrono ©Fox

Huit saisons ont été diffusées par la Fox, ainsi qu'un téléfilm en 2008. Les adieux faits à Jack Bauer étaient assez parfaits à la fin de la saison 8. Mais depuis, la chaîne n'a cessé d'essayer de relancer le show. Une mini-saison de 12 épisodes est ainsi sortie en 2014, avant qu'un spin-off anecdotique (24: Legacy) ne soit proposé en 2017. Depuis, les rumeurs vont bon train sur un retour de 24 heures chrono, mais rien de concret n'a vu le jour. Cela pourrait néanmoins changer très prochainement avec un nouveau projet qui serait en préparation.

De la série au film

À en croire Deadline, 20th Century et Imagine Entertainment seraient en train de développer non pas une nouvelle série 24 heures chrono, mais une adaptation en film. Un choix assez étonnant, car la force du programme était son concept d'unité de temps avec un développement sur la durée. Avec un format film et une durée entre 1h30 et 2h, tout le concept s'écroule et il n'en ressort rien d'autre qu'un film d'action classique. C'est du moins ce qu'on imagine pour le moment devant cette annonce, mais on ne demande qu'à se tromper.

Pour le moment, rien n'a été précisé sur l'intrigue de ce film 24 heures chrono. Et on ne sait pas non plus si Kiefer Sutherland reviendra jouer Jack Bauer. On peut espérer avoir des nouvelles de ce projet dans les prochains mois.