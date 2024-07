28 ans après Le Patient anglais, Juliette Binoche retrouve Ralph Fiennes

Après avoir livré de superbes performances dans "Le Patient anglais", Juliette Binoche et Ralph Fiennes vont revenir au cinéma dans "The Return". Découvrez les premiers détails sur ce nouveau film.

Juliette Binoche et Ralph Fiennes réunis à l’écran

Après s’être donnés la réplique dans Les Hauts de Hurlevent, dévoilé en 1992, Juliette Binoche et Ralph Fiennes ont marqué les esprits dans Le Patient anglais. Sorti quatre ans plus tard et inspiré du livre L’homme flambé écrit par Michael Ondaatje, le film d'Anthony Minghella racontait l’histoire d’un homme blessé durant la Seconde Guerre mondiale et soigné plus tard par une infirmière.

Le Patient anglais a été un triomphe à sa sortie. Il a attiré de très nombreux spectateurs dans les salles, et a été nominé pour de nombreux prix. Il a même remporté pas moins de neuf Oscars. Dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Juliette Binoche, tandis que Ralph Fiennes avait été nommé parmi les meilleurs acteurs. Le duo formé par les deux comédiens a donc été une vraie réussite. Or, comme nous l’apprend Deadline, on le retrouvera dans un film intitulé The Return.

Dans The Return, Ulysse doit se battre pour retrouver ce qu’il a perdu

Réalisé par Uberto Pasolini, The Return se déroule après la guerre de Troie. Vingt ans après son départ, le roi Ulysse (Ralph Fiennes), exténué et méconnaissable, revient dans son royaume d’Ithaque. Mais de nombreuses choses y ont changé. Sa femme Penelope (Juliette Binoche) est prisonnière de sa propre maison, harcelée par des prétendants qui veulent devenir roi. Leur fils, Télémaque (Charlie Plummer), est menacé d’être tué par ces prétendants, qui voient en lui un obstacle à leur ambition.

Le roi Ulysse a, lui aussi, été transformé par la guerre de Troie. Marqué par cette expérience, il n’est plus le puissant guerrier qu’il était. Mais il va devoir redécouvrir sa force pour regagner tout ce qu’il a perdu.

Pas encore de distributeur en France pour le long-métrage

Le studio derrière The Return, Bleecker Street, a dévoilé la date de sortie du long-métrage d’Uberto Pasolini en Amérique du Nord. Ce dernier y arrivera dans les salles le 6 décembre prochain. En revanche, aucun distributeur n’a pour le moment annoncé vouloir proposer le film en France. On ne sait donc pas encore s’il sera proposé au cinéma dans l’Hexagone.