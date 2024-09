28 ans plus tard : une technologie très particulière pour le nouveau film de Danny Boyle

Pour fabriquer les images de "28 ans plus tard", nouveau film de sa saga de zombies, Danny Boyle et son directeur de la photographie Anthony Dod Mantle ont fait le choix d'une technologie spéciale : celle du célèbre smartphone d'Apple.

Danny Boyle à la pointe de la technologie

Ce n'est pas une première historique, puisque notamment Sean Baker et Steven Soderbergh l'ont fait avant lui, respectivement pour Tangerine en 2015 et Paranoïa en 2018. Mais c'est bien la première fois qu'un réalisateur, Danny Boyle en l'occurrence, utilise la technologie de prises de vues de l'iPhone pour tourner un film doté d'un budget de 75 millions de dollars.

En effet, comme révélé et confirmé par Wired, 28 ans plus tard, le nouveau film de la saga 28 - et premier opus d'une trilogie inédite - a été entièrement tourné avec des iPhone 15 Pro Max. Évidemment, ce n'est pas simplement à la main que le smartphone d'Apple a été utilisé, mais augmenté de différents objectifs et équipements, comme on peut l'entrapercevoir en bas à droite sur la photo ci-dessous.

Tournage de 28 ans plus tard ©BACKGRID

Du smartphone à la caméra professionnelle

Aujourd'hui, il n'y a plus aucun enjeu technologique de téléphonie pour le produit phare d'Apple, et la communication se fait de plus en plus par des applications de messagerie. Depuis plusieurs années et donc plusieurs modèles d'iPhone, ce sont avant tout ses capacités de capture d'images et de visualisation qui sont mises en avant. Et sur ce terrain, les capacités de l'iPhone 15 Pro Max sont de niveau professionnel, avec une résolution 4K et la possibilité d'enregistrer 60 images par seconde. Bien sûr, les images obtenues par l'iPhone - comme depuis n'importe quelle caméra -, pour devenir des images de cinéma, passent par une nécessaire post-production.

C'est donc, pour ce film très attendu, une innovation notable qui pourrait se généraliser. Wired indique par ailleurs que d'autres caméras ont été utilisées. À savoir des "action cams" (type GoPro ou Dji) attachées à des animaux de ferme !

28 ans plus tard, qui compte notamment à son casting Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Cillian Murphy, est attendu dans les cinémas le 18 juin 2025.