3 Days to Kill : le réalisateur McG a dû dissuader Kevin Costner de faire une cascade dangereuse

Durant le tournage de "3 Days to Kill", Kevin Costner a impressionné McG. Très professionnel, le comédien a insisté pour participer à une cascade périlleuse le long de la Seine. Le réalisateur a donc dû le raisonner...

3 Days to Kill : la balade parisienne de Kevin Costner

Après Liam Neeson dans Taken et John Travolta dans From Paris with Love, Kevin Costner vient à son tour faire des siennes dans la capitale française. Dans 3 Days to Kill, sorti en 2014, le comédien prête ses traits à Ethan Renner, un agent de la CIA qui souffre d'un cancer généralisé et n'a plus que quelques mois à vivre. De retour à Paris, il essaie de se rapprocher de sa fille Zooey (Hailee Steinfeld) et de sa femme Christine (Connie Nielsen) afin de profiter du peu de temps qu'il lui reste avec elles.

Ethan Renner (Kevin Costner) - 3 Days to Kill ©EuropaCorp

Ethan est néanmoins contraint de reprendre le travail lorsque sa supérieure Vivi Delay (Amber Heard) le charge de traquer un trafiquant d'armes. Entre deux activités avec sa fille, l'espion doit donc se lancer dans des courses-poursuites effrénées et autres affrontements musclés.

Écrit et produit par Luc Besson, 3 Days to Kill marque une nouvelle incursion de Kevin Costner dans l'action après Coast Guards et The Ryan Initiative. L'acteur n'a d'ailleurs pas rechigné à effectuer certaines de ses cascades, au point de devoir être freiné par le réalisateur McG (Charlie et ses drôles de dames, Terminator Renaissance).

Une cascade trop dangereuse

Le comédien tient notamment à effectuer le plus possible de la course-poursuite le long de la Seine, selon les notes de presse citées par Allociné. Après avoir insisté auprès du metteur en scène, la star n'a d'autre choix que de céder sa place au volant, pour éviter tout risque de tomber dans le fleuve. Interrogé par Den of Geek en 2014, McG déclare à propos de l'implication de Kevin Costner :

Il veut toujours tout faire. J'étais là : "Costner, mec, tu dois laisser ce gars faire". Il se plonge totalement dans son rôle, (...) il s'intéresse à l'art du cinéma. (...) J'adore ça et j'adore la ténacité et le défi qui vont avec ça. Jamais je n'ai eu à aller chercher Costner dans sa caravane. Costner était simplement là, prêt à y aller, en pensant à ce qui est bien pour le film. Quand il vient travailler, il vient travailler. Et c'est tout ce que je peux demander en tant que réalisateur.

Quant à l'acteur, il avoue lors d'une conférence de presse citée par Collider qu'il n'a plus autant de mal qu'auparavant à se faire remplacer par une doublure :