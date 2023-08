3 jours max : Tarek Boudali se prend pour Tom Cruise dans une bande-annonce déjantée

Rayane, le drôle de flic interprété par Tarek Boudali dans "30 jours max", est de retour pour de nouvelles aventures dans "3 jours max". Au programme : une grand-mère enlevée, de l'action, des références à Tom Cruise et des blagues comme s'il en pleuvait. Une première bande-annonce vient d'être dévoilée

Tarek Boudali rempile dans 3 jours max

Pilier de la maintenant fameuse "bande à Fifi", Tarek Boudali a suivi l'exemple de son ami Philippe Lacheau en passant à la réalisation. Après deux premiers longs-métrages qui ont eu du succès, Épouse-moi mon pote en 2017 et 30 jours max en 2021, respectivement 2,4 et 1,3 millions de spectateurs dans les salles, il est de retour au cinéma devant et derrière la caméra de sa nouvelle réalisation : 3 jours max. Comme son nom l'indique, il s'agit de la suite de 30 jours max, qui racontera les nouvelles aventures de Rayane, flic sympathique mais pas très futé et plutôt maladroit, lancé à la poursuite du cartel mexicain qui a enlevé sa grand-mère.

3 jours max ©Studiocanal

Des références et des blagues en rafale

Pour cette nouvelle comédie, qui se dévoile dans une bande-annonce aussi drôle qu'explosive (vidéo en tête d'article), on retrouve autour de Tarek Boudali l'équipe habituelle : Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan et Vanessa Guide. Ensemble, les voilà donc partis pour des péripéties entre Paris, Abou Dabi et Cancún.

Ces images annoncent la couleur : Tarek Boudali a décidé de s'amuser de sa passion pour Tom Cruise, et il y a donc plusieurs références à des séquences de la saga Mission: Impossible. Au second comme au millième degré, les spectateurs peuvent donc s'attendre à une joyeuse comédie d'action. Autre clin d'oeil amusant, une reprise parodique du célèbre dialogue de Bryan Mills dans Taken, parfaite pour introduire le type de personnage qu'est Ryan.

Au cinéma le 25 octobre 2023.