3 jours max : Tarek Boudali a une bonne idée pour un troisième film

Alors que "3 jours max" semble bien partie pour être un succès, on peut déjà envisager une suite. Tarek Boudali a même un concept bien malin pour un troisième film.

3 jours max : encore un succès pour Tarek Boudali

Avec 3 jours max, Tarek Boudali a une fois de plus la possibilité de se faire plaisir. Suite de 30 jours max, le film voit l'acteur et réalisateur reprendre son rôle de flic loser aux côtés d'une équipe pas beaucoup plus débrouillarde composée de Tony (Philippe Lacheau), Pierre (Julien Arruti) et sa désormais petite amie Stéphanie (Vanessa Guide). Le héros et sa bande ont trois jours pour mettre la main sur deux rubis et sauver ainsi la grand-mère de Rayane. Tarek Boudali en profite donc pour réaliser des cascades à la Tom Cruise, comme en allant escalader la tour Conrad d'Abu Dhabi.

3 jours max ©StudioCanal

Si 30 jours max avait été un beau succès, avec plus d'1,3 million d'entrées en France en période de Covid, 3 jours max semble bien partie pour faire encore mieux. En moins d'une semaine, la comédie a déjà engrangé près de 700 000 entrées. Des chiffres impressionnants qui pourraient motiver Tarek Boudali à se pencher sur une suite.

Une suite en temps réel ?

Justement, la fin de 3 jours max ouvre véritablement la porte à un troisième film. Parodiant toujours Mission Impossible, on retrouve Rayane qui découvre sa nouvelle mission en répondant à un téléphone qui s'autodétruira à la fin du message. Le héros rejoint son équipe dans un van et annonce qu'ils ont cette fois trois heures pour accomplir une mission dont Rayane a évidemment déjà oublié les détails.

Dans le dossier de presse du film, tout en restant mesuré, Tarek Boudali développe un peu plus le concept qui pourrait accompagner un éventuel 3 heures max. À savoir proposer une comédie d'action en temps réel.

On verra selon le succès de 3 jours max. Ce qui est sûr, c’est qu’avec 3 heures max, on peut songer à un film presque en temps réel. On peut même démarrer par : « Mince ! Il ne nous reste plus qu’une heure et demie! ».

L'idée est bonne. On peut aisément imaginer Rayene et ses amis se planter dès le début de leur mission et perdre la moitié du temps. Comme dans 3 jours max où, un passage dans un simulateur de vol leur fait perdre de nombreuses heures. De là, 3 heures max pourrait en effet se dérouler en temps réel, ce qui serait un vrai challenge pour Tarek Boudali. Pour l'instant, le réalisateur n'a pas confirmé de troisième opus. Mais vu les chiffres de 3 jours max, on ne serait pas surpris qu'une suite soit annoncée.

En attendant, 3 jours max est à découvrir au cinéma depuis le 25 octobre 2023.