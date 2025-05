30 ans après Speed, Sandra Bullock et Keanu Reeves se retrouvent pour un thriller

Parmi les duos iconiques des films d’action se trouve celui formé par Keanu Reeves et Sandra Bullock dans "Speed". S’ils ne se sont plus donnés la réplique depuis de longues années, les deux acteurs s’apprêtent enfin à collaborer de nouveau ensemble.

Keanu Reeves et Sandra Bullock, le duo mythique de Speed

Keanu Reeves et Sandra Bullock ont formé un duo de choc dans Speed. Ils incarnaient deux personnages forcés de maintenir un bus en mouvement afin de l’empêcher d’exploser dans le film d’action sorti en 1994 et devenu culte depuis. Les deux acteurs se sont ensuite retrouvés pour Entre deux rives. Ils y jouaient cette fois un homme et une femme qui débutent une histoire d’amour à travers le temps.

Entre deux rives est sorti en 2006. Cela fait donc dix-neuf ans que l’on n’a plus vu Keanu Reeves et Sandra Bullock partager l’affiche d’un long-métrage. Mais les choses s’apprêtent à changer. Car The Hollywood Reporter nous apprend que le duo va se reformer pour un nouveau film. Celui-ci est présenté comme « un thriller romantique ».

Un film mystérieux écrit par Noah Oppenheim

Le titre du nouveau film avec Keanu Reeves et Sandra Bullock est encore inconnu. Malheureusement, c’est également le cas de son intrigue. Mais The Hollywood Reporter explique que l’histoire est décrite comme « propulsive ». Le média nous apprend également Noah Oppenheim en sera le scénariste. Il a déjà signé les scripts de Le Labyrinthe, Divergente 3 et Jackie. Plus récemment, il a co-créé la série Netflix Zero Day, portée par Robert de Niro.

Keanu Reeves et Sandra Bullock retrouveront également Mark Gordon pour ce projet. Producteur de Speed, il a lui-même contacté les deux acteurs pour leur proposer ce nouveau film avec Noah Oppenheim.

Sans doute pas Speed 3

Maintenant que l’on sait que Keanu Reeves et Sandra Bullock travaillent sur un nouveau film, nul doute que de nouvelles informations sur celui-ci nous parviendront rapidement. Certains fans espéreront que ce projet n’est autre que Speed 3, qui a longtemps fait l’objet de rumeurs. Mais étant donné qu’il est décrit comme « un thriller romantique », on peut penser qu’il s’agira sans doute d’un autre film.

Keanu Reeves prépare donc un nouveau projet, alors qu’il sera à l’affiche de nombreux films dans les mois à venir. On pourra le voir retrouver son rôle de John Wick dans Ballerina. Il sera aussi dans la comédie d’Aziz Ansari Good Fortune, dans le nouveau film de Jonah Hill, Outcome, ainsi que dans celui de Ruben Östlund, The Entertainment System is Down. Quant à Sandra Bullock, elle prépare Les Ensorceleuses 2, dans lequel elle donnera de nouveau la réplique à Nicole Kidman.