30 jours max : découvrez le teaser du nouveau film de Tarek Boudali avec Philippe Lacheau - CinéSéries

Après le succès du film "Épouse-moi mon pote", Tarek Boudali est de retour derrière et devant la caméra pour la comédie "30 jours max" dans laquelle il donne une nouvelle fois la réplique à Philippe Lacheau. Découvrez le premier teaser du film ci-dessus en attendant la sortie en salles prévue le 14 octobre 2020.

30 jours max : de quoi ça parle ?

Rayane (Tarek Boudali) est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

Nouveau succès en vue pour le duo Tarek Boudali / Philippe Lacheau ?

Depuis les débuts de "La bande à Fifi" en 2005, les inséparables Tarek Boudali et Philippe Lacheau multiplient les succès sur grand écran (Babysitting, Babysitting 2, Alibi.com, Épouse-moi mon pote, Nicky Larson et le Parfum de Cupidon).

30 jours max est le deuxième long-métrage réalisé par Tarek Boudali après Épouse-moi mon pote sorti en octobre 2017 qui avait totalisé plus de deux millions d'entrées sur le sol français. En plus de son compère Philippe Lacheau, Tarek Boudali a convié à son casting Julien Arruti, Vanessa Guide et José Garcia.

Le film est attendu le 14 octobre 2020 dans les salles.