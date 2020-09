30 jours max : nouvelle bande-annonce pour la comédie de Tarek Boudali

Après une première réalisation qui n'a pas fait que des heureux ("Épouse-moi mon pote"), Tarek Boudali s'apprête à sortir "30 jours max" sur nos écrans, le 14 octobre prochain. Découvrez la nouvelle bande-annonce de sa comédie d'action où un flic raté se transforme en héros.

30 jours max : quand un quiproquo forme un héros

Le cinéma dans lequel opère Tarek Boudali se niche du côté de la comédie. Dans 30 jours max, il ne renie pas son envie de faire rire, par le biais d'un postulat tourné vers l'action. L'acteur, qui signe ici sa seconde mise en scène, incarne aussi le rôle principal. Celui de Rayane, un flic par très menaçant qui fait son métier en cumulant les gaffes. Ce qui ne manque pas d'attiser les moqueries de la part de ses collègues. Tout porte à croire qu'il ne deviendra jamais un élément efficace. Lorsque son médecin lui annonce qu'il ne lui reste que trente jours maximum à vivre, il voit dans son malheur l'occasion de devenir l'homme qu'il n'a jamais été. Un héros, qui fait preuve de courage et arrête les méchants. Pour démontrer aux autres policiers qu'il peut assurer, il va se lancer à la poursuite d'un trafiquant de drogue incarné par José Garcia, avec un style et des méthodes atypiques.

Tarek Boudeli espère sûrement faire mieux ou pareil qu'Épouse-moi mon pote, avec un peu moins de 2.5 millions d'entrées au box-office français. On attendra sa sortie prévue le 14 octobre prochain pour savoir l'accueil que réservera le public au film dans le contexte de cette crise sanitaire.

Vu ce que met en avant la promotion de 30 jours max, il y a des chances pour que le succès soit là. Le film se montre dans une nouvelle bande-annonce qui débute avec le Rayane naïf et maladroit en train de faire foirer une grosse opération. Dès qu'il apprend que la maladie va l'emporter, il se transforme en un homme avec de l'assurance et une envie d'impressionner la galerie. Les gags (une prise d'otages où l'otage prend un panneau luminaire sur la tronche, une mamie qui voltige à cause d'un bélier, notre héros qui se prend une crotte dans la tronche) témoignent d'un humour qui ne vole pas forcément très haut.

Tarek Boudali, figure reconnue de la comédie française

Les fans de Tarek Boudali et de l'humour prôné par la bande à Fifi devraient néanmoins en avoir pour leur argent avec 30 jours max. Le film semble s'inscrire dans la continuité de tout ce qu'a fait l'acteur/réalisateur depuis ses débuts. Révélé dans la série de M6, En famille, il a ensuite trouvé en Philippe Lacheau un partenaire de jeu idéal pour s'amuser. Tarek Boudali tourne sous sa direction dans les deux Babysitting, puis dans Alibi.com et Nicky Larson et le Parfum de Cupidon.

Les rôles s'inversent quand il passe à son tour derrière la caméra. Philippe Lacheau l'épaule dans l'un des rôles principaux d'Épouse-moi mon pote et, inévitablement, on le retrouve au casting de 30 jours max. Cet humour ne plaît pas à tout le monde et les amateurs de cinéma plus raffiné vont encore faire la grimace, mais on ne peut contester que Tarek Boudali a fait son trou, avec des succès financiers et une ligne de conduite respectée. Si on ne s'attend pas à du grand cinéma, on espère que 30 jours max va au moins être un divertissement sympathique.