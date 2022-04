300 : cette réplique culte de Gerard Butler devait être très différente

La réplique culte de Gerad Butler dans "300" de Zack Snyder aurait pu être bien différente. Dans un premier temps, l'acteur disait son "This is Sparta !" avec beaucoup de calme et sans la rage qu'on voit dans le film.

Le 300 de Frank Miller façon Zack Snyder

En 2006 Zack Snyder s'attaquait à sa première adaptation de comics avec 300. En effet, le film est tiré du roman graphique de Frank Miller et Lynn Varley et met en scène Léonidas, le roi de Sparte, qui se doit de prendre les armes pour faire face à l'invasion des Perses, menés par le roi Xerxès. Mais plutôt que de voir s'affronter deux immenses armées à la manière de Troie (2004), ce ne sont "que" trois cents Spartiates qui vont repousser des hordes d'ennemis, notamment grâce à une tactique militaire bien spécifique.

300 ©Legendary Pictures

Avec son second long-métrage, Zack Snyder a proposé un style visuel inspirant et assez nouveau dans le genre. Une véritable compréhension de l'œuvre littéraire de la part du réalisateur qui lui rend bien hommage tout en offrant aux spectateurs une expérience passionnante. 300 a alors été un gros succès à travers le monde et a été un tournant dans la carrière de Gerard Butler, qui incarne un Leonidas tout en puissance.

La réplique culte de Gerard Butler

Certains passages de 300 ont fait l'objet de parodies tant l'œuvre apparaît désormais ancrée dans l'inconscient collectif. Parmi les moments les plus mémorables, il y a évidemment cette scène (après une dizaine de minutes) où Leonidas refuse de se soumettre à Xerxès et balance le messager de ce dernier dans une fosse en criant "This is Sparta !" (C'est cela, Sparte !).

Lors d'une discussion avec GQ, Gerard Butler revenait justement sur cette fameuse réplique. Il racontait alors que celle-ci aurait pu être bien différente. Non pas au niveau du dialogue, mais de son intonation. Le comédien a tenté plusieurs choses, notamment de dire cette phrase avec beaucoup de calme. Mais ne se sentant pas assez bon, il a demandé à Zack Snyder d'essayer une dernière fois. Il a alors hurlé "This is Spartia" de la manière qu'on connaît, provoquant l'amusement de l'équipe autour de lui. Mais à sa grande surprise, le cinéaste a adoré cette version.

Je suis allé voir Zack et j'ai dit : "C'était un peu trop non ?". Et il m'a répondu : "Ouais ! Mais c'était génial !"

Une bonne audace de la part de Gerard Butler car c'est bien ce passage qu'on retient le plus lorsqu'on évoque l'acteur. Pas sûr que sans cette rage la scène aurait été aussi mémorable.