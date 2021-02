300 La Naissance d’un empire : saviez-vous que plusieurs suites avaient été envisagées ?

Sorti en 2014, "300 : La Naissance d’un empire" faisait suite au film culte de Zack Snyder sur les guerriers spartiates menés par Leonidas. Le film devait à l’origine lui aussi avoir droit à d’autres suites.

Thémistocle face à Artémis dans 300 : La Naissance d’un empire

En 2014, huit ans après la sortie du premier film, 300 : La Naissance d’un empire se dévoile au cinéma. Si le premier film était fidèlement basé sur le roman graphique de Frank Miller, cette suite est moins fidèle au deuxième livre, intitulé à l’époque Xerxès. Pas terminé au moment de l’écriture du scénario, celui-ci n’a finalement été publié qu’en 2018, sous le titre Xerxès : La Chute de l’empire de Darius et l’ascension d’Alexandre.

L’intrigue se déroule avant, pendant et après la bataille des Thermopyles, racontée dans 300. Elle est cette fois centrée sur le général grec Thémistocle, qui tente de rassembler les forces grecques pour affronter les Perses pendant que Leonidas et ses guerriers combattent aux Thermopyles. Face aux forces de Xerxès, menées par la redoutable Artémise, Thémistocle va diriger les Grecs dans une bataille pour l’Histoire, qui se déroulera en mer, au cap Artémision…

300 : La Naissance d'un empire ©Legendary Pictures / Warner Bros Pictures

Si Zack Snyder avait signé 300, et avait prévu de diriger également sa suite, il a dû passer la main à cause de son implication sur Man of Steel. Le réalisateur, qui reste toutefois producteur du long-métrage, est donc remplacé par Noam Murro pour 300 : La Naissance d’un empire. Thémistocle y est incarné par Sullivan Stapleton, tandis que Rodrigo Santoro y retrouve son personnage de Xerxès. Peter Mensah y rejoue aussi brièvement le messager perse tué par Leonidas dans le premier film, et David Wenham son personnage de Dilios. Quant à la guerrière Artémise, elle est interprétée par Eva Green, le premier et même seul choix de la production pour le rôle. La distribution du film compte également Hans Matheson, Callan Mulvey ou Jack O’Connell, qui y jouent certains des guerriers grecs.

300 : La Naissance d’un empire aurait pu engendrer un autre film…

Alors que La Naissance d’un empire est sorti il y a maintenant 6 ans, l’histoire sur les guerres médiques entamée en 2006 par Snyder n’aurait pas dû s’arrêter là. Lors du casting, Sullivan Stapleton, l’interprète du principal protagoniste du deuxième film, n’avait ainsi pas seulement signé pour La Naissance d’un empire mais aussi pour une potentielle suite.

300 : La Naissance d'un empire © Legendary Pictures / Warner Bros Pictures

Plus tard, peu après sa sortie, Noam Murro avait aussi exprimé la possibilité de voir une suite au long-métrage de 2014. Le réalisateur avait ainsi confirmé que le long-métrage laissait la porte ouverte à une troisième partie de l’histoire débutée en 2006 au cinéma.

… voire même plusieurs !

Et Zack Snyder était plus tard allé encore plus loin. Au cours d’une interview pour Collider en 2016, interrogé sur la possibilité de voir un troisième 300, le cinéaste ne s’était pas contenté de confirmer la possibilité de voir une suite du deuxième film être développée. Il avait révélé que plusieurs long-métrages pourraient suivre, et que leur intrigue pourrait même largement dépasser le cadre de la Grèce Antique. Elles pourraient ainsi s’intéresser par exemple à la Guerre d’indépendance des États-Unis ou à une bataille en Chine.

Mais cela fait désormais plusieurs années que La Naissance d’un empire est sorti et pas plus d’information sur la concrétisation éventuelle d’un de ces projets n’a filtré. Il est donc actuellement peu probable que l’un de ces films finisse par voir le jour. À moins que Snyder ne décide un jour de relancer l’un d’eux…