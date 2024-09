35 millions de dollars de cachet pour Wolfs ? George Clooney réagit

À la la Mostra de Venise, durant la conférence de presse de "Wolfs", dont il partage l'affiche avec Brad Pitt, George Clooney a tenu à rétablir la vérité sur le montant de leurs rémunérations pour le film de Jon Watts, assurant qu'il était bien inférieur aux chiffres annoncés dans la presse.

George Clooney inspecte les comptes

Le duo de superstars composé de Brad Pitt et de George Clooney, réunis à l'écran pour le thriller Wolfs de Jon Watts, a très certainement une grande valeur. Nul besoin de revenir sur leurs filmographies respectives pour savoir qu'ils sont des icônes du cinéma depuis les années 90, et qu'à ce titre ils ont certaines prétentions salariales. Mais selon George Clooney, les chiffres avancés par le New York Times fin août, concernant leurs cachets pour Wolfs, sont très éloignés de la réalité.

"Des millions, des millions et des millions de dollars de moins"

En effet, selon les sources du prestigieux quotidien américain, Brad Pitt et George Clooney auraient été rémunérés chacun plus de 35 millions de dollars, et Jon Watts plus de 15 millions de dollars. Plus que la paye personnelle de ces talents, c'est l'économie propre au géant Apple qui intéresse l'auteure de l'article, la société dépensant sans compter pour attirer les plus grandes stars devant et derrière la caméra. Sans pour autant assurer systématiquement ses productions très coûteuses d'une sortie en salles... Mais cette mention de leurs rémunérations personnelles a néanmoins fait tiquer George Clooney, qui s'est exprimé sur le sujet à la Mostra de Venise où le film a été présenté.

Quelle qu'ait été la source à propos de nos cachets, ce sont en réalité des millions, des millions et des millions de dollars de moins que ce qui a été annoncé (dans l'article, ndlr). Et si je le dis c'est uniquement parce que je pense que c'est mauvais pour notre industrie de laisser penser que ce serait un standard dans les salaires. Je pense que c'est très grave, et ça va rendre la réalisation de films impossible.

Si Brad Pitt est d'une très grande discrétion sur ses opinions politiques quant aux orientations prises par Hollywood, ce n'est pas le cas de George Clooney. Celui-ci s'était en effet impliqué et publiquement positionné lors de la grève SAG-AFTRA, militant pour des rémunérations plus justes et équitables. Il avait ainsi estimé en juillet 2023 que "des acteurs et scénaristes, en très grand nombre, ont perdu leur capacité à gagner leur vie."