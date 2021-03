365 Dni : le film Netflix domine les nominations des Razzie Awards

Il y a les Oscars qui récompensent les meilleurs films de l'année, et il y a les Razzie Awards qui se moquent des pires. Parmi eux, il y a cette année "365 Dni", le film Netflix sulfureux qui avait déclenché une énorme polémique. Il est désormais en tête des nominations pour cette cérémonie.

Les Razzie Awards : une longue histoire américaine

En France, nous avons les Gerard du Cinéma qui récompensent les pires productions françaises. Aux Etats-Unis, ce sont les Razzie Awards qui, au contraire de l'Hexagone, sont une véritable institution. En effet, cette parodie des Oscars existe depuis 1981. Le système de vote n'est lui-même pas très sérieux puisque les membres du jury n'ont pas besoin d'avoir vu un film pour le nommer.

Créé par John J.B. Wilson, l'événement n'a pas pour habitude d'épargner les stars hollywoodiennes. Il est d'ailleurs arrivé qu'une personnalité ait reçu un Oscar et un Razzie la même année. Ce fut par exemple le cas pour Sandra Bullock qui fut couronnée pire actrice pour All About Steve et meilleure actrice pour The Blind Side. En outre, certains films considérés comme des chefs-d'œuvre du 7ème Art ont également été récompensés dans cette étrange cérémonie. Ce fut notamment le cas pour Shining et Scarface.

Il est à noter que depuis 1981, peu de "récompensés" sont allés chercher leur statuette pour des raisons parfaitement évidentes. On retiendra toutefois qu'en 2005, Halle Berry avait marqué les esprits en faisant preuve d'une auto-dérision hilarante puisqu'elle était venue récupérer son prix de pire actrice dans le film Catwoman.

Après le carton sur Netflix, 365 Dni en tête des nominations

Pour cette 41ème célébration des pires films sortis l'année dernière, un long-métrage arrive en tête des Razzie Awards avec six nominations : 365 Dni. En effet, le film réalisé par Barbara Bialowas et Tomasz Mandes avait certes fait partie des meilleures tendances du catalogue Netflix durant plusieurs mois. Pourtant, son contenu a énormément divisé la critique et une partie du public.

365 Dni ©Netflix

Accusé de faire l'apologie du viol au travers de cette histoire "d'amour" farfelue entre une jeune femme et son kidnappeur, le film érotique a subi une campagne sans précédent pour être retiré de la plateforme. On se souvient notamment de la lettre ouverte de la chanteuse Duffy, qui fut adressée au PDG de Netflix Reed Hastings. En effet, l'artiste avait elle-même été droguée, violée et séquestrée par le passé. Une bien mauvaise pub donc, pour un film souvent comparé à 50 Nuances de Grey.

Le Voyage du Dr Dolittle également aux Razzie

365 Dni partage sa première place des nominations avec Le Voyage du Dr Dolittle. En effet, le film réalisé par Stephen Gaghan voit donc Robert Downey Jr dans la short-list des pires acteurs de l'année. Le métrage est également nommé dans les catégories pire film, pire réalisateur, pire scénario, pire remake et pire séquence (avec Robert Downey Jr. qui tente de reproduire maladroitement l'accent gallois !). Derrière ces deux longs-métrages, on retrouve le film Blumhouse Nightmare Island, atroce remake de la célèbre série L'Ile Fantastique. En effet, il compte cinq nominations.

Dans le reste de l'actualité, on notera le film Music qui marque les débuts de Sia en tant que réalisatrice. Malheureusement, son premier long fut entaché par une intense polémique suite à sa représentation jugée affreuse de l'autisme. Il est donc nommé dans les catégories pire film, pire réalisateur, pire actrice (Kate Hudson) et pire actrice dans un second rôle (Maddie Zigler).