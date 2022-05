365 Jours Au lendemain : cette scène hot qui a fait réagir les abonnés Netflix

Après avoir créé la polémique, le long-métrage "365 jours" vient d'obtenir une suite récemment sortie sur Netflix. Comme attendu, il a également provoqué des vives réactions de la part du public. Une scène en particulier, sur un terrain de golf, a été au centre de l'attention.

365 Jours : le film polémique de Netflix

Comme très souvent, Netflix a réussi à créer de l'engouement avec un projet que personne n'attendait. Le film polonais 365 Jours a été au centre d'un gros buzz en raison de ses nombreuses scènes de sexe. Le scénario suivait Laura, une Polonaise en vacances en Italie, qui se faisait kidnapper par un mafieux local, Massimo. Ce dernier pensait qu'il pouvait la faire tomber amoureux de lui dans les 365 prochains jours. Malgré la logique réticence de Laura, la jeune femme se surprenait à se prendre à ce petit jeu de domination.

Ce postulat n'est qu'un prétexte pour déballer du sexe à la chaîne, avec un esprit pour le moins douteux. Si le film a été critiqué, notamment pour son traitement de la femme et la culture du viol qu'il mettait en avant, il a tout de même été visionné massivement. Même un mauvais buzz peut aider au niveau des audiences et ça a été le cas ici. La bonne idée aurait été de ne pas insister mais Netflix a remis le couvert en lançant rapidement la préparation d'une suite. Celle-ci vient tout juste de débarquer, pour continuer de dépeindre la passion qui anime désormais Laura et Massimo.

Une scène de golf au centre de l'attention

Sans surprise, 365 Jours : Au lendemain n'est pas passé inaperçu depuis sa mise en ligne. Le sexe y occupe une place majeure dedans et une scène en particulier ne cesse de faire parler. Les internautes n'ont pas manqué de s'amuser au sujet d'un passage sur un terrain de golf.

365 Jours : Au lendemain ©Netflix

Si vous n'avez pas vu le film, il est question d'une partie sur le green qui tourne à l'allusion sexuelle très explicite. Laura se trémousse devant Massimo puis s'assoit devant le trou en ouvrant les jambes. Son partenaire se charge alors de mettre la balle dans le trou. On ne va pas vous faire un dessin, vous avez clairement compris l'idée et, oui, elle est de mauvais goût.

J'en ai assez de 365 Jours, pourquoi ce mec frappe-t-il une balle de golf dans son vagin ?

Le nouveau 365 Jours est si gênant. Qu'est-ce que c'était que cette scène de golf ?

Je suis désolée mais la scène de séduction au golf est ce que j'ai vu de plus drôle dans ma vie.

Il y a un tas de mauvaises scènes de sexe à noter mais la scène de golf dans le dernier 365 Jours supplante tout.

Il y a une scène de golf dans 365 Jours. Qu'est-ce que c'était que ça ? J'ai logiquement ri parce que ce n'était pas sexy mais juste gênant.

365 Jours : Au lendemain est disponible sur Netflix.