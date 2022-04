365 Jours Au lendemain : qui est Simone Susinna (Nacho), le nouveau séducteur du film Netflix ?

Disponible sur Netflix, "365 Jours : Au lendemain" introduit un nouveau personnage, Nacho, incarné par Simone Susinna. Focus sur l'acteur et mannequin sicilien qui joue le rival de Massimo.

Nacho, nouveau visage de 365 Jours : Au lendemain

Dans 365 Jours, Laura était kidnappée par le mafieux Massimo. Durant un an, la jeune femme a été séquestrée par cet homme qui souhaitait qu'elle tombe amoureuse de lui. En dépit de quelques rebondissements, c'est désormais chose faite dans 365 Jours : Au lendemain puisque le couple va finalement se marier. Mais durant leur lune de miel, les choses vont mal tourner. Laura va notamment faire la rencontre de Nacho, qui se présente comme le jardinier. Et le garçon va à son tour tenter de la séduire.

365 Jours : Au lendemain ©Netflix

Pour incarner ce nouveau bellâtre, la production a engagé le mannequin Simone Susinna. Avant cela, l'acteur avait participé en 2017 à la saison 12 de L'isola dei famosi, sorte d'équivalent italien de Koh Lanta avec des personnalités plus ou moins célèbres. 365 Jours : Au lendemain est donc son premier rôle en tant qu'acteur.

La carrière de Simone Susinna

Né le 14 novembre 1993 en Sicile, Simone Susinna souhaitait d'abord devenir footballeur. Mais après avoir été repéré par deux stylistes, il s'est envolé pour Milan pour faire du mannequinat, avant d'enchaîner à New York. Comme il le confiait en interview pour FuckingYoung, il a pu travailler rapidement pour de grandes marques, comme Armani, lors de son premier défilé à Milan.

Reconnu dans le milieu de la mode, Simone Susinna devrait donc passer un cap en terme de notoriété avec 365 Jours : Au lendemain. Cela s'est remarqué avant même la mise en ligne du film sur Netflix, lorsque l'interprète de Massimo, Michele Morrone, a posté sur son compte Instagram une photo en compagnie du mannequin, provoquant de nombreuses réactions des internautes.

Michele Morrone s'est ensuite exprimé sur cette image en expliquant (via Starmag) que Simone Susinna est devenu un très bon ami à lui et qu'ils sont désormais "comme des frères". Une relation amicale dans la vraie vie, bien différente de ce qu'on voit dans 365 Jours : Au lendemain. Même s'ils n'apparaissent ensemble que dans les dernières minutes, on imagine que leur rivalité prendra une autre tournure dans un troisième opus qui devrait, sauf surprise, voir le jour prochainement.