365 jours : la suite s'annonce plus torride que jamais

365 jours : Le film polémique de Netflix Netflix ne s’attendait peut-être pas à une telle polémique avec la diffusion de 365 jours en 2020. Pour rappel, le film polonais, tiré du roman homonyme de Blanka Lipinska, suit Laura, une jolie assistante commerciale qui effectue un voyage en Sicile pour fêter son anniversaire. Cette dernière se retrouve kidnappée par un ténébreux mafieux italien nommé Massimo. Ce dernier fait alors un pari : dans 365 jours, Laura tombera amoureuse de lui. Entre les deux, une relation sadomasochiste s’installe. 365 jours ©Netflix SI le film a rapidement intégré le top des tendances de la plateforme (se voyant même comparé à une autre saga érotique sulfureuse : 50 Nuances de Grey), il a, par la suite, été l’objet de violentes critiques. En effet, 365 jours s’est vu reprocher une douteuse apologie du viol, sous couvert de long-métrage « sexy ». Il n’a donc pas échappé à une pétition réclamant son retrait de Netflix. Il fut également « récompensé » de plusieurs nominations aux Razzie Awards 2020. Ces retours négatifs n’ont pourtant pas empêché le géant du streaming de lancer de nouvelles suites du film. Sexe à foison Lors d’un entretien avec le site Hugo Gloss, Blanka Lipinska a donné des nouvelles de la suite de 365 jours. Elle poursuivra l’étrange histoire entre Laura et Massimo, qui seront tous deux mis en difficulté par les problèmes personnels et familiaux de ce dernier. Après avoir expliqué les raisons qui l’avaient poussée à écrire son livre, l’ex-maquilleuse devenue romancière a déclaré que ce nouveau volet irait beaucoup plus loin dans ses scènes de sexe : Je ne peux pas dire grand-chose sur le film. Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura une photographie incroyable et des scènes de sexe magnifique (...) Il y aura beaucoup de sexe ! Beaucoup ! Lorsque vous regarderez la deuxième partie de l'histoire, je pourrai vous parler de la scène de sexe la plus difficile que j'aie jamais créée. Je crois qu’aucun film au monde n’a eu une telle scène de sexe. Cependant, je n'en parlerai pas jusqu'à ce que vous le visionniez. Il faudra donc attendre le courant de l’année 2022 pour savoir ce que nous attend de cette suite de 365 jours. Cela nous permettra de vérifier si les scènes de sexe sont aussi incroyables que Blanka Lipinska le prétend.